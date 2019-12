Per la realizzazione di un impianto elettrico efficiente e sicuro è necessario partire da una pianificazione dettagliata. La fase di progettazione è fondamentale per disegnare come il progetto finale dovrà essere. Inoltre, per un risultato ottimale, il progetto realizzato deve essere messo in opera solo con prodotti di qualità. Le due cose insieme garantiscono il corretto funzionamento dell’impianto.

Il numero di componenti cresce all’aumentare della complessità dell’impianto elettrico da realizzare e, allo stesso modo, aumentano le tipologie di componenti che bisogna acquistare per portare a termine il progetto. La caratteristica che dovrebbe accomunare tutti i componenti acquistati è la qualità dei prodotti. In nessun caso bisogna, infatti, sottovalutarne l’importanza.

I componenti di qualità sono imprescindibili

Dove acquistarli: il mercato digitale

Negli ultimi anni, entrare in possesso di componenti di qualità per impianti elettrici è diventato molto più semplice. È possibile infatti acquistare questi prodotti direttamente online.

Un punto di riferimento per gli acquisti di componenti per impianti elettrici è il catalogo on line di RS Components: suddiviso in categorie, raccoglie tutto il necessario per la creazione di un impianto elettrico a partire da zero. I clienti potranno acquistare tutto l’occorrente per la creazione dell’impianto, oppure potranno decidere di acquistare singoli componenti per la riparazione di un impianto già esistente.

L’acquisto online dà la possibilità di risparmiare, dal momento che in media i costi dei prodotti venduti online sono inferiori rispetto ai prezzi di prodotti simili venduti in negozi specializzati. Nonostante i prezzi competitivi, tutti i prodotti venduti da RS Components sono di altissima qualità e a dimostrarlo sono anche le recensioni dei clienti che sono rimasti soddisfatti dell’esperienza di acquisto.

La progettazione e la creazione di un impianto elettrico sono operazioni che possono rivelarsi costose. Quando ci si trova davanti al preventivo, spesso ci si lascia spaventare dalla cifra e si decide di adottare come strategia quella di risparmiare sull’acquisto dei componenti.

Si tratta di un errore che commettono in molti: non si riesce a fare una previsione a lungo termine e si pensa solo al risparmio immediato. Il risparmio nel breve periodo ha però delle ripercussioni nel lungo periodo, perché i componenti di bassa qualità tenderanno a rompersi più facilmente, mentre i componenti di alta qualità durano a lungo.

Oltre alla durata, c’è anche un altro elemento da prendere in esame, ovvero il rispetto delle normative. Gli impianti elettrici in Italia sono regolamentati, nella loro progettazione bisogna rispettare le normative ed anche i componenti devono essere a norma.

Tutti i componenti di qualità – tra i quali rientrano quelli presenti sul catalogo online di RS Components – sono omologati e rispettano appieno le normative in vigore nel nostro paese. Possono, dunque, essere impiegati senza timore per la realizzazione di nuovi impianti elettrici e per la riparazione di impianti non più funzionanti.

Progettazione di un professionista e manutenzione

Per garantire la sicurezza degli impianti elettrici

Per garantire la sicurezza degli impianti elettrici nelle abitazioni e negli uffici pubblici bisogna innanzitutto acquistare dei componenti di qualità e a norma, come anticipato. Ciò però non è sufficiente: è necessario infatti che la progettazione dell’impianto e la sua realizzazione vengano affidate ai professionisti del settore.

Non bisogna infine sottovalutare l’importanza di fare una manutenzione periodica. Anche questa deve essere eseguita da un esperto, che possa valutare le caratteristiche dell’impianto e individuare eventuali problemi attuali o potenziali, suggerendo la sostituzione di alcuni componenti non più in grado di svolgere al meglio le funzioni per cui sono stati montati.