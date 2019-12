Pitture per interni, resine acriliche con impatti minimi

Maxmeyer presenta le pitture per interni a elevati standard prestazionali, ridotto impatto ambientale e rispetto dei criteri ambientali minimi. Sono i nuovi prodotti certificati a marchio Ecolabel, due pitture e un fissativo a base di resine acriliche:

Maxin Plus – pittura traspirante a base di resine acriliche Maxin Plus 2.0 – lavabile a base di resine acriliche Maxfix Acrilico – fissativo all’acqua a base di resine acriliche

I prodotti MaxMeyer con certificazione Ecolabel garantiscono prestazioni eccellenti e rispondono ai criteri ambientali minimi (CAM) richiesti nelle gare di appalto degli edifici pubblici

Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Con Maxin Plus, Maxin Plus 2.0 e Maxfix Acrilico, MaxMeyer offre un ciclo di prodotti dalle prestazioni elevate, con un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime fino allo smaltimento finale. La formulazione dei prodotti Maxin Plus, Maxin Plus 2.0 e Maxfix Acrilico, risponde ai requisiti CAM (criteri ambientali minimi), richiesti nelle gare di appalto degli edifici pubblici.

Maxin Plus – pittura traspirante a base di resine acriliche

Ottima resa: ideale per lavori su grandi superfici

Facile applicazione

Buon potere coprente

Sostiene un elevato livello di diluizione

Buona traspirabilità

Alta opacità < 5 secondo ISO 2813

Disponibile in Bianco calibrato e colori pastello della collezione MaxMeyer

Maxin Plus 2.0 – lavabile a base di resine acriliche

Lavabilità CLASSE 2 secondo ISO 11998

Alta opacità: < 5 secondo ISO 2813

Antigoccia

Buona copertura

Buon potere mascherante

Disponibile in Bianco calibrato e colori pastello della collezione MaxMeyer

Maxfix Acrilico – fissativo all’acqua a base di resine acriliche

Alta penetrazione

Potere uniformante

Con queste soluzioni, MaxMeyer offre un ciclo a base di resine acriliche che garantisce impatti ambientali minimi durante l’intero ciclo di vita.

MaxMeyer è un marchio di Cromology Italia.

Per maggiori informazioni www.cromology.it.