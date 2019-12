Case in legno: il primo parco virtuale 3D

Nell’immaginario collettivo, le case in legno vengono associate talvolta a design e architetture adeguati solo per alcune aree geografiche, come le zone di montagna. Alcuni consumatori pensano invece che le case prefabbricate siano case “standard” da scegliere a catalogo, senza alcuna possibilità di personalizzazione, non sapendo che il termine “prefabbricazione” si riferisce esclusivamente alla modalità produttiva, che consente di realizzare la casa quasi interamente in fabbrica, evitando errori, imprevisti, lungaggini e inefficienze tipiche delle case in edilizia tradizionale o delle case in legno realizzate in cantiere o in modo artigianale.

Per fare giungere a tutti gli utenti interessati alla casa in legno le informazioni necessarie e anche il messaggio che il design di questo tipo di case può seguire tutte le esigenze individuali e diversi stili architettonici, Vario Haus ha intrapreso due iniziative molto importanti:

esporre le proprie case presso il villaggio dimostrativo Blaue Lagune, in Austria; realizzare il primo parco virtuale di case in legno, che consente a tutti coloro che non hanno modo di recarsi in Austria, ovunque si trovino, di collegarsi con il proprio computer e visitare le case Vario Haus, anche internamente.

Il primo parco virtuale di case in legno Vario Haus

Il primo Parco virtuale di case campione, costruito da Vario Haus, consente di vivere la medesima esperienza della visita a un villaggio dimostrativo reale, ma senza lasciare la propria abitazione. “Con il primo parco virtuale di case campione possiamo ora rimediare al problema della distanza di alcuni clienti dai parchi fisici”, afferma Daniel Gruber, seconda generazioni della famiglia fondatrice di Vario Haus. “Tutte le case campione Vario Haus visitabili nei parchi, sono ora visibili restando comodamente seduti sul divano di casa, senza limiti di orario e senza impedimenti legati alle condizioni metereologiche.”

“Invece di una presentazione scritta delle caratteristiche e di una pianta 2D, è ora possibile effettuare un tour virtuale e interattivo della nuova casa.“ spiega Günther Pallweber, Amministratore Delegato di Vario Haus Italia. “I potenziali acquirenti hanno ad oggi la possibilità di visitare 10 case, ma l’intento di Vario Haus è quello di espandere gradualmente questo parco virtuale, “costruendo” nuovi modelli e nuove tipologie di case prefabbricate in legno. Chiaramente questa visita non sostituisce un contatto diretto con l’azienda: il nostro staff è sempre a disposizione degli interessati per una consulenza per analizzare le specifiche esigenze”.

Un viaggio virtuale che porta i clienti anche all’interno delle case Vario Haus, simulando diversi momenti della giornata.

Le case possono essere ammirate dall’esterno e visitate parzialmente dall’interno. Il tour comprende, infatti, la possibilità di entrare nella casa e visitare le singole stanze nel dettaglio. Le case presentano al loro interno differenti tipologie e stili di arredamento, in questo modo i “visitatori” hanno l’occasione di familiarizzare con le numerose alternative offerte da Vario Haus anche per l’aspetto delle finiture. Inoltre, per immergersi ulteriormente nell’esperienza delle case Vario Haus, il visitatore ha la possibilità di simulare i diversi momenti della giornata, facendo tramontare il sole con un click.

Durante l’intera visita, la planimetria della casa rimane visibile nella parte superiore dello schermo, permettendo al visitatore di comprendere le effettive dimensioni e la luminosità della casa in cui si trova e capire se potrebbero adattarsi alle sue personali esigenze abitative. Partendo dalla pianta proposta da Vario Haus, i clienti possono infatti esprimere i loro personali desideri e le modifiche che vorrebbero apportare, per realizzare la casa dei loro sogni.

Ma l’esperienza virtuale non si ferma qui. Durante il primo incontro, i consulenti Vario Haus offrono ai clienti la possibilità di amplificare la loro esperienza di visita delle case prototipo. Grazie agli occhiali per la realtà virtuale, è possibile infatti vivere ancora più nel dettaglio l’esperienza di una casa prefabbricata in legno Vario Haus.

Per maggiori informazioni: www.variohaus.it/la-vs-nuova-casa/parco-virtuale-delle-case-campione/