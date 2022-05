Professione di Geometra: la nuova edizione della Guida aggiornata

Uno dei best sellers degli ultimi anni, Guida alla professione di Geometra pubblicato da Maggioli Editore, è ora disponibile in una edizione rinnovata e ampliata destinata a coloro che si preparano all’esame di abilitazione per esercitare la libera attività ma anche come prezioso manuale di pratica operativa per il professionista di pronta e immediata consultazione.

L’opera che ha avuto un successo straordinario ripercorre l’impostazione già collaudata ed apprezzata della precedente edizione con l’aggiornamento a tutte le novità tecniche e normative per ciascuna delle varie competenze del Geometra.

“Oltre alla completezza degli argomenti trattati”, dice l’autore Emilio Niglis De Lutiis, “la nuova edizione della Guida alla professione di Geometra si caratterizza per la sua peculiarità di rendere semplici e immediatamente comprensibili le diverse materie, grazie a numerosi esempi di applicazione a casi concreti affrontati nella pratica professionale”.

La guida è un valido supporto, non solo per la preparazione all’Esame di Stato, anche per la partecipazione ai corsi di formazione alternativi al tirocinio e la pratica professionale.

Sezione online con materiale sulle prove

Le varie discipline trattate nella Guida alla professione di Geometra sono: Topografia, Estimo, Successioni, Condominio, Catasto, Urbanistica ed Edilizia, Nozioni di Prestazione Energetica, Cenni di Sicurezza Cantieri, Nozioni di Prevenzione incendi.

Completa il manuale una utilissima appendice con il vademecum per la verifica di conformità edilizia, urbanistica e catastale, indispensabile per la due diligence immobiliare.

Associata al volume si trova una ricca selezione di materiali online, tra cui i temi delle prove d’esame (dal 1987 ai giorni nostri), le norme di riferimento per la professione, esempi di pratiche svolte, fac-simile di modulistica e di relazioni editabili.

L’autore

Emilio Niglis De Lutiis – Geometra libero professionista. Esercita la propria attività professionale dal 1981 con una formazione di alto livello che ne contraddistingue il profilo. Ha ricoperto l’incarico di commissario negli esami di abilitazione alla professione. Formatore e docente nei corsi di certificazione energetica e di comunicazione per la sicurezza, è coordinatore del corso di preparazione geometri agli esami di abilitazione alla professione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Milano.

Guida alla Professione di Geometra Emilio Niglis De Lutiis, 2021, Maggioli Editore 2021, Tecnico in costruzioni, ambiente e territorio (CAT). III edizione aggiornata e ampliata. Manuale per la preparazione all’Esame di Stato, la partecipazione ai corsi di formazione alternativi al tirocinio, la pratica professionale. Con utili materiali online.



