Klimahouse: Future Hub e Congress sono gli eventi da non perdere

Klimahouse è molto più di una fiera, un vero e proprio scenario dove startup e personalità di fama internazionale presentano le proprie visioni sul futuro dell’edilizia, dell’ambiente e dell’architettura.

Klimahouse Congress, Tours, Wood Architecture Prize e Future Hub sono solo alcuni degli eventi che rientrano nel perimetro di Klimahouse.

Vediamo di seguito nella specifico quali sono le iniziative in programma per Klimahouse Future Hub e Klimahouse Congress.

Klimahouse Future Hub

Dal 31 gennaio al 3 febbraio, la fiera Klimahouse a Fiera Bolzano sarà il palcoscenico per 17 startup che presenteranno soluzioni all’avanguardia nel settore dell’edilizia sostenibile e dell’efficienza energetica. Collaborando con il PoliHub del Politecnico di Milano, queste giovani aziende saranno protagoniste del Klimahouse Future Hub, uno spazio dedicato alle nuove tecnologie e agli approcci pionieristici per rilanciare il settore.

Le proposte delle startup spaziano dalle soluzioni basate sull’uso strategico dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la qualità progettuale e il consumo energetico, alla trasformazione dei prodotti di scarto in materiali biologici di alta performance. Ma anche soluzioni sostenibili di stoccaggio energetico, tecnologie avanzate per la trasformazione dei rifiuti in materiali riutilizzabili e sistemi di protezione sismica all’avanguardia.

Le startup selezionate avranno l’opportunità di presentarsi sul Klimahouse Stage e partecipare al Klimahouse Start-up Contest, una competizione che mette alla prova e valorizza le proposte delle giovani aziende. La giuria, presieduta dal Direttore del PoliHub, Enrico Deluchi, proclamerà il vincitore alla fine dell’evento, offrendo al vincitore visibilità mediatica, uno stand garantito a Klimahouse 2025 e un abbonamento di 12 mesi alla rete di partner del Politecnico di Milano.

Klimahouse Congress

Il Klimahouse Congress 2024 si svolge nelle mattinate di venerdì 2 e sabato 3 febbraio 2024. L’appuntamento con il convegno intitolato “Build the Future”, presso la Sala Ortles del MEC Meeting & Event Center di Fiera Bolzano, organizzato da Klimahouse in collaborazione con l’Agenzia CasaClima.

Porteranno la loro esperienza dieci importanti personalità del mondo dell’architettura e dell’innovazione: si alterneranno il primo giorno le Prof. Arch. Samia Henni, Melania Gaia Mazzucco, Francesca Galeazzi, Benedetta Tagliabue e Christine Pfeifer, mentre alla seconda giornata parteciperanno gli architetti Walter Angonese, Roger Boltshauser, Konrad Graser, Dirk Hebel e Marthijn Pool.

Il 2 febbraio 2024 segnerà l’inizio del Klimahouse Congress, con un’approfondita riflessione sul tema “Donne nell’architettura ed esempi virtuosi”. Questa prima giornata, dedicata all’Inspiration, affronterà visioni e suggestioni per un presente e un futuro più green.

L’incontro conclusivo del 3 febbraio 2024, incentrato sull’Innovation, esaminerà il concept chiave della circolarità, che mette al centro la rigenerazione, la riprogettazione degli edifici esistenti e il riutilizzo, il riciclo dei materiali da parte delle generazioni future senza comprometterne la qualità. Si approfondirà il settore da un punto di vista tecnico, offrendo una panoramica delle ultime tendenze e innovazioni e un resoconto di stampo più formativo sulle ultime frontiere della costruzione.

La partecipazione a Klimahouse Congress è a pagamento con registrazione obbligatoria.

