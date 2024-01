Project management: metodologia, tecniche e strumenti. Un corso online

Arrivato alla sua quinta edizione, il corso online di metodologia, tecniche e strumenti di project management, a cura del docente Stefano Tonchia, si rivolge in particolar modo ai RUP degli appalti, dirigenti e funzionari di stazioni appaltanti, funzionari pubblici impegnati nella gestione dei progetti PNRR/PNC, figure di responsabilità operanti nell’area tecnica di Amministrazioni e Società pubbliche, ma anche a liberi professionisti interessati alla materia.

Il corso, online in diretta su piattaforma Zoom, si terrà nei giorni 20, 27 febbraio, 7, 14 e 21 marzo 2024, dalle ore 9.00-12.30 e 14.00-17.30

Il corso, basato sugli standard internazionali di PM (PMI®) e sulla norma internazionale ISO 21502 (2020) “Guida al Project Management”, tratta – con rigore metodologico e approccio operativo – tutti gli aspetti del Project Management al fine di comprendere, impostare e controllare l’avanzamento dei progetti, sia nel ruolo di Project Manager che come membri di team di progetto, facendo proprie la “cultura di progetto” e l’applicazione delle migliori pratiche internazionali di Project Management.

Il corso – tenuto dal Prof. Stefano Tonchia, docente di fama internazionale e autore di pubblicazioni in materia – si propone di migliorare le capacità di:

Il corso, della durata complessiva di 35 ore e a numero chiuso (per un massimo di 30 partecipanti) rappresenta uno dei due prerequisiti per la più importante, elevata e diffusa certificazione professionale internazionale di Project Management: la Project Management Professional PMP®; del Project Management Institute PMI®.

Si ricorda che l’altro prerequisito è poter dimostrare esperienza di PM per un totale in ore, non necessariamente in un periodo consecutivo, corrispondenti a 2 anni – 3 anni – 5 anni (se in possesso rispettivamente di una laurea magistrale o specialistica – una laurea triennale o diploma universitario – un diploma di scuola media superiore). In mancanza di tale esperienza, nulla osta a sostenere un esame per certificazioni professionali di PM che non richiedono esperienza già maturata (come la CAPM®; del PMI®).