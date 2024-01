Da ANAC il bando tipo per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura soprasoglia

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avvia la consultazione online dello Schema di Bando tipo n. 2/2023, in conformità al nuovo Codice dei contratti pubblici. Questo schema è specificamente rivolto alla procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura ed ingegneria con un importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

L’obiettivo principale dello Schema di Bando tipo n. 2/2023 è quello di garantire la trasparenza e l’imparzialità nella selezione dei fornitori di servizi di architettura ed ingegneria per i contratti pubblici. La procedura adottata si basa sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base al miglior rapporto qualità/prezzo.

Il gruppo di lavoro

La creazione dello Schema di Bando tipo n. 2/2023 è stata necessaria a causa delle problematiche emerse nell’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice. In particolare, si è riscontrata la mancanza di linee guida chiare e dettagliate per l’affidamento dei contratti pubblici nel settore dell’architettura e dell’ingegneria.

Per affrontare tali problematiche, è stato istituito un gruppo di lavoro presso l’ANAC, che ha coinvolto diverse organizzazioni come Consip, ITACA/Soggetti aggregatori, Invitalia, IFEL, OICE ed ANCE. Questo gruppo ha collaborato attivamente alla stesura dello Schema di Bando tipo n. 2/2023 al fine di fornire linee guida chiare e dettagliate per l’affidamento dei contratti pubblici nel settore dell’architettura e dell’ingegneria.

Termine invio segnalazioni

Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione, lo Schema di Bando tipo è stato messo in consultazione. Gli stakeholder interessati hanno la possibilità di inviare le proprie osservazioni compilando un questionario online entro il 1° marzo 2024. In questo modo, l’ANAC desidera acquisire il parere degli stakeholder su diverse questioni indicate nel bando tipo, insieme alle possibili opzioni di regolazione ed alle relative conseguenze applicative.

Il questionario da compilare

ANAC precisa che saranno accettate solo le risposte inviate tramite il questionario online e che i contributi inviati in altre modalità non saranno presi in considerazione. Per facilitare la partecipazione degli interessati, la documentazione relativa alla consultazione è disponibile online insieme al questionario da compilare.

Mediante la consultazione degli stakeholder interessati, si mira a migliorare ulteriormente la regolamentazione nel settore ed a garantire una maggiore trasparenza.

