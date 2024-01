Concorso Scuola secondaria Valle D’Aosta per 119 posti, come prepararsi

Finito il termine per l’scrizione al Concorso Scuola nazionale (procedura straordinaria ter), la Regione autonoma della Valle d’Aosta indice un concorso, per titoli ed esami, per personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il bando prevede in totale 119 posti: 61 posti comuni e 58 posti di sostegno.

La domanda di partecipazione al Concorso Scuola Valle d’Aosta 2024 deve essere presentata entro le ore 23:59 del 3 febbraio 2024, tramite il portale regionale ISON.

I requisiti sono gli stessi richiesti dal bando nazionale, a cui quello regionale rimanda (infatti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda a livello nazionale, quindi il 9 gennaio 2024).

Anche la selezione è del tutto analoga, infatti per la preparazione consigliamo gli stessi volumi. Inoltre è disponibile un simulatore gratuito per prepararsi alla prova scritta.

Ricordiamo inoltre che i candidati ai concorsi della regione Valle d’Aosta devono sostenere apposito accertamento volto a dimostrare la piena conoscenza della lingua francese.

Concorso Scuola Valle d’Aosta: prove di selezione

La procedura di selezione del Concorso Scuola Valle d’Aosta si articolerà in due fasi, scritta e orale, e nella successiva valutazione dei titoli.

Prova scritta : 50 quesiti a risposta multipla , con quattro possibili risposte per ciascuna domanda. I partecipanti avranno a disposizione 100 minuti per completare la prova.

: , con quattro possibili risposte per ciascuna domanda. I partecipanti avranno a disposizione per completare la prova. Prova orale: 45 minuti per presentare le proprie competenze pedagogiche, la capacità di comunicazione e di gestione delle situazioni didattiche.

Argomenti da studiare

Argomenti da studiare

Il manuale è un ottimo strumento di preparazione alla prova scritta (e in parte anche alla prova orale) del Concorso Scuola per tutte le classi di concorso, perché fornisce ai candidati una preparazione completa sull’ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, e illustra tutti gli argomenti richiesti nelle prove di selezione:

teorie e metodologie della didattica (ambienti di apprendimento e metodologie, organizzazione e gestione di una lezione efficace, uso delle tecnologie dell’informazione, LIM e sussidi multimediali, CLIL);

(ambienti di apprendimento e metodologie, organizzazione e gestione di una lezione efficace, uso delle tecnologie dell’informazione, LIM e sussidi multimediali, CLIL); sistema di valutazione scolastico (INVALSI, valutazione degli apprendimenti);

(INVALSI, valutazione degli apprendimenti); scuola dell’inclusione (didattica speciale, disabilità certificata, DSA, BES);

(didattica speciale, disabilità certificata, DSA, BES); dimensione europea della scuola.

Il testo contiene inoltre numerose batterie di quiz con risposta commentata e permette e una selezione di simulazioni della prova scritta. Qui è disponibile anche un simulatore gratuito.



