Concorso MAECI 381 assistenti, dettagli e come prepararsi

Segnaliamo l’uscita del bando di concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’Area Assistenti.

Per partecipare – entro il 26 gennaio 2024 – è sufficiente il possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I 381 posti del Concorso MAECI 2024, sono così suddivisi:

281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC);

con il profilo di (Codice ACC); 100 unità con il profilo di assistente informatico, telecomunicazione e cifra (Codice TLC).

Vediamo i requisiti necessari per partecipare, il bando, i dettagli della selezione, e come prepararsi al meglio.

Concorso MAECI 381 assistenti: requisiti

Per partecipare al concorso, oltre ai requisiti generali (cittadinanza italiana, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, ecc.) è necessario possedere, entro la scadenza del termine per l’invio delle domande (26 gennaio 2024, ore 23:59), il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione al Concorso MAECI 2024 in modo esclusivamente telematico, accedendo alPortale inPA tramite SPID/CIE/CNE/eIDAS, selezionando il codice di concorso al quale si intende partecipare tra TLC e ACC. È fondamentale possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un domicilio digitale. È previsto il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro per ciascun codice concorso.

Concorso MAECI 381 assistenti: prove di selezione

Il concorso MAECI 2024 per 381 assistenti è gestito da RIPAM e si articolerà nelle seguenti fasi: prova scritta, prova orale, prova facoltativa in lingua straniera, valutazione dei titoli.

La prova scritta, distinta per i profili professionali previsti dal bando, consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, e si articolerà come segue:

25 domande sulle materie specifiche di ogni codice concorso: Codice ACC (Assistente amministrativo, contabile e consolare): 25 quesiti volti a verificare le conoscenze in materie quali diritto pubblico (5 domande), contabilità di Stato (7 domande), diritto consolare (7 domande) e lingua inglese (6 domande). Codice TLC (Assistente informatico, telecomunicazione e cifra): 19 quesiti riguardanti informatica, telecomunicazioni e cifra, oltre a 6 quesiti di lingua inglese.

di ogni codice concorso: 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale ;

; 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Per la preparazione consigliamo quindi il volume Concorso MAECI 381 Posti – 281 Assistenti amministrativi contabili consolari (Cod. ACC) – Prova Scritta: Teoria e test (Maggioli editore), appositamente preparato per il concorso.

La fase successiva del concorso è la prova orale, articolata per ciascun codice concorsuale. Per il Codice ACC si affrontano argomenti quali diritto pubblico, contabilità di Stato, diritto consolare, ordinamento del Ministero degli affari esteri, geografia, informatica, lingua inglese e seconda lingua a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese. Nel caso del Codice TLC, gli argomenti includono informatica, telecomunicazioni, diritto pubblico, ordinamento del Ministero degli affari esteri, geografia, lingua inglese e seconda lingua a scelta.

I candidati hanno poi la possibilità di sostenere una prova facoltativa orale in una o più lingue straniere scelte tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese, che non sono state scelte per il colloquio sostenuto durante la prova orale. La prova consiste in una conversazione su tematiche di attualità internazionale e può aggiungere fino a 7 punti al punteggio complessivo.

Dopo la prova orale, la commissione esaminatrice concluderà la selezione valutando i titoli dichiarati dai candidati.

Per la preparazione consigliamo

