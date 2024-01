Crollo Pistoia, Perrini (CNI): servono verifiche periodiche e fascicolo fabbricato

Lo scorso sabato pomeriggio si è verificato un crollo a Pistoia nell’ex convento di Giaccherino, attualmente adibito a locale per ricevimenti, nel corso di un matrimonio.

Il solaio della struttura ha ceduto all’improvviso e numerose persone sono precipitate dal primo piano al piano terra. Per fortuna non si è registrata nessuna vittima ma tante persone sono rimaste ferite. Su questo episodio interviene Angelo Domenico Perrini, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

>> Vorresti ricevere news come queste? Clicca qui, è gratis

Fondamentale la verifica dello stato degli edifici

“Purtroppo non è la prima volta che si registrano eventi del genere – ha detto – Le notizie di crolli che si verificano nei nostri fabbricati vengono diffuse con una certa regolarità. Questa volta non ci sono state vittime e occorrerà indagare con attenzione sulle cause del crollo. Tuttavia, questo non ci solleva dall’obbligo di porre l’importante questione relativa alla verifica dello stato dei nostri edifici, soprattutto quelli vetusti, e del loro livello di sicurezza”.

“In attesa di saperne di più, a quanto risulta, nell’edificio soggetto al crollo nel corso del tempo sono stati fatti numerosi interventi. In questi casi è fondamentale averne contezza e non disperdere le informazioni, in modo da pianificare le opere di ristrutturazione tenendo conto della storia specifica dell’immobile. Non è un mistero che gli ingegneri chiedano da molti anni l’introduzione del Fascicolo del fabbricato. Uno strumento che permetterebbe di acquisire un’adeguata conoscenza dello stato dei nostri fabbricati, oltre che la loro storia e tutti gli interventi di cui sono stati oggetto. Si tratta di effettuare una vera e propria diagnosi preliminare che consenta di programmare e graduare, laddove siano necessari, gli interventi di ristrutturazione e fissare i termini delle assicurazioni, a totale garanzia dell’interesse dell’intera collettività. Il CNI ritiene che questo sia l’approccio più corretto ed efficace per mettere finalmente in sicurezza il patrimonio edilizio del Paese. Tra l’altro, vorrei ricordare che il Fascicolo del fabbricato è previsto dalla stessa Direttiva UE EPDB. Una volta a regime, tale sistema sarebbe in grado di fornire in modo immediato informazioni puntuali sulla storia, sul flusso di eventuali interventi di ristrutturazione o riparazione e relative procedure autorizzative. C’è infine la questione della destinazione d’uso. Dalle prime notizie apprendiamo, ad esempio, che il locale di Pistoia era adibito a ristorante e non a sala da ballo. Anche in questo caso diventa fondamentale conoscere tutti i dettagli relativi all’immobile e, ancora una volta, è il Fascicolo del fabbricato lo strumento più adatto per acquisire ogni informazione”.

Necessaria l’attività periodica di controllo

“Naturalmente – conclude Perrini – a questo fondamentale strumento va poi affiancata un’attività periodica di controllo dello stato degli edifici. Attualmente la normativa prevede che questo si faccia per quelli pubblici e non per quelli privati. È arrivato il momento di aggiornare la norma e di estendere l’obbligatorietà del monitoraggio anche agli edifici privati che, in molti casi, sono vecchi e necessitano di interventi anche urgenti”.

Comunicato stampa a cura di Antonio Felici, capo Ufficio Stampa Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Da non perdere

Consigliamo anche

Costruzioni in muratura portante Questo manuale è un indispensabile supporto per chi si trova a progettare strutturalmente nuovi edifici in muratura portante o a studiare gli interventi più idonei su un fabbricato esistente in muratura.



Più nello specifico, in questo testo dal taglio operativo si descrivono e analizzano le procedure per la progettazione e per l’analisi delle costruzioni in muratura portante. Gli aspetti normativi vengono affrontati trasversalmente, partendo dalle caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti la muratura, valutando le varie tipologie costruttive (muratura ordinaria, armata o confinata) e le procedure di calcolo e verifica specifiche caso per caso.



La natura pratica del volume è confermata da un dettagliato esempio di analisi e verifica di un edificio in muratura armata di nuova costruzione di due piani fuori terra secondo le NTC 2018 e dal capitolo conclusivo che, nell’ambito delle strutture esistenti in muratura portante, offre una serie di interessanti esempi di interventi di consolidamento e rafforzamento strutturale.



Francesco Cortesi

Ingegnere, libero professionista nell’ambito della progettazione e direzione dei lavori strutturali di nuovi fabbricati e di interventi sugli edifici esistenti. Attualmente si occupa di interventi di recupero su edifici danneggiati dal sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016. Collabora inoltre nel ruolo di esperto tecnico presso la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo.

Laura Ludovisi

Ingegnere, svolge l’attività di libero professionista, come progettista strutturale, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, interessandosi in modo particolare del consolidamento e recupero di edifici esistenti. Tra i lavori svolti si annoverano progetti di miglioramento sismico di edifici danneggiati dal sisma (Umbria 1997, L’Aquila 2009, Emilia-Romagna 2012, Centro Italia 2016). Dal 2019 collabora come supporto specialistico nell’ambito della “Segreteria Tecnica di Progettazione” dell’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 2016. Leggi descrizione Francesco Cortesi, Laura Ludovisi, 2023, Maggioli Editore 34.00 € 32.30 €

Foto:© Profilo Facebook Eugenio Giani – Interno del convento crollato