ANFIT: le proposte di revisione del Bonus Barriere 75% per salvare i serramenti

In alternativa alla revisione sopra proposta, che porterebbe ad un bonus sostenibile per la durata originariamente prevista, andrebbe almeno consentita una fase transitoria, una sorta di scivolo che permetta alle imprese di applicare il Bonus con i requisiti previsti dalla vecchia normativa per ancora 6-9 mesi anziché fino alla naturale scadenza del 31 dicembre 2024. In questo modo si consentirebbe alle stesse imprese di recuperare gli investimenti appena sostenuti.

Le osservazioni di ANFIT

ANFIT poi precisa che con i dati alla mano e possibile fare le seguenti osservazioni: assumendo un volume di credito a 10 anni pari a 3 mld di euro nel 2024 emerge che le sole entrate determinate da IVA e IRES coprirebbero i costi per 10 anni nel caso di bonus 50%, 7 anni nel caso di bonus 75%.

Il cambiamento delle politiche sul Bonus per serramenti avrebbe impatti positivi, come maggiori entrate fiscali e minori spese sociali. Ad essere coinvolti sono 50 mila posatori, 40 mila rivenditori e numerosi produttori di legno, alluminio e PVC. Per ANFIT è urgente intervenire per correggere questa decisione del governo.

Un webinar per chiarire tutti i dubbi

Per conoscere nel dettaglio tutte le novità del Bonus Barriere e sciogliere tutti i dubbi in merito, non perdere il webinar in diretta – che si terrà mercoledì 24 gennaio 2024 (ore 14:30 – 17:30) – Detrazione 75%: il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in cui l’esperta Antonella Donati illustrerà nel dettaglio le regole 2024, i soggetti e gli interventi ammessi, i meccanismi di cessione credito e di sconto in fattura, tutti i requisiti e le attestazioni necessarie.

