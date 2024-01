Aspiratori da condotto LINEO QUIET ES di VORTICE: silenziosità e risparmio energetico

Efficienza, tecnologia e comfort negli ambienti in cui vengono installati: queste le peculiarità degli aspiratori da condotto della gamma LINEO QUIET ES di VORTICE. Concepiti per l’installazione in ambienti in cui la silenziosità è un requisito essenziale, si caratterizzano per gli involucri insonorizzati realizzati con una tecnica che garantisce una drastica riduzione delle emissioni sonore.

Si tratta di apparecchiature dall’aspetto semplice che dietro all’involucro nascondono una tecnologia sofisticata dal punto di vista delle funzioni offerte e assicurano il corretto ricambio dell’aria nei locali residenziali, commerciali e industriali.

>> Vorresti rimanere aggiornato sulle ultime soluzioni progettuali? Clicca qui, è gratis

Gli apparecchi della serie LINEO QUIET ES – risultato di investimenti in alta tecnologia produttiva e in materiali performanti del Dipartimento R&S di VORTICE – si caratterizzano per l’adozione dei motori a controllo elettronico brushless a risparmio energetico (che garantiscono infatti consumi molto contenuti) e per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali (quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura), le emissioni sonore irradiate in ambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata.

Queste peculiarità non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto e ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.

LINEO QUIET ES, installazione e manutenzione

Molteplici le possibilità di installazione: grazie all’elevata protezione dall’acqua e dalle polveri (IPX5) possono essere montati anche all’esterno. Gli involucri in resina plastica sono resistenti al fuoco e alla corrosione, ideali quindi per l’utilizzo in ambienti industriali o caratterizzati da alte temperature (fino a 60°C).

La semplicità di montaggio e di accesso ai componenti interni del prodotto, facilita il lavoro dell’Installatore sia in fase di montaggio sia di manutenzione. Ogni componente, infatti, permette una facile connessione e disconnessione con gli elementi vicini, agevolando l’accesso ai componenti più interni (motore-girante) e la loro sostituzione.

Gamma completa LINEO di VORTICE

La gamma completa LINEO di VORTICE si compone di 45 modelli, in versione standard e in versione silenziata, azionati da motori AC e EC, di diametro nominale compreso tra 100 e 315 mm e con portate massime prossime ai 3.000 m3/h.

Per ulteriori informazioni

vortice

Consigliamo