Impianti energie rinnovabili: dal GSE il regolamento sui controlli

Il GSE ha recentemente pubblicato un nuovo regolamento in attuazione dell’art. 42 del D.Lgs. 28/2011, con l’obiettivo di intensificare i controlli sugli impianti incentivati e garantire la tutela della produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale azione riflette le modifiche legislative volte a preservare e sostenere la produzione di energie rinnovabili.

Il regolamento stabilisce sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni riscontrate durante le verifiche.

In presenza di violazioni ai fini della erogazione degli incentivi, il GSE, prima di dichiarare la decadenza dagli stessi, è tenuto a verificare preliminarmente, calibrando, con apprezzamento discrezionale, una decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa tra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione.

Elenco delle violazioni rilevanti e di minore gravità

Il regolamento contiene due allegati con gli elenchi delle:

Allegato 1 – violazioni rilevanti , che danno luogo a decadenza dal diritto di percepire l’incentivo;

, che danno luogo a decadenza dal diritto di percepire l’incentivo; Allegato 2 – violazioni di minore gravità, che danno luogo a decurtazione e relative percentuali.

In tutti i casi in cui, all’esito del procedimento di controllo, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all’Allegato 1, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate.

Qualora all’esito del procedimento di controllo vengano accertate le violazioni che non comportano la decadenza dal diritto agli incentivi previste dall’Allegato 2, il GSE dispone la decurtazione degli incentivi e procede al recupero delle somme percepite in eccesso, anche tramite compensazione fino a concorrenza delle somme dovute. Le decurtazioni si applicano, nella misura indicata nell’Allegato 2, dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE e per l’intero periodo di incentivazione, al netto delle fattispecie per le quali sia possibile individuare il periodo di non conformità.

La modulistica in caso di contenzioso e di segnalazione spontanea di irregolarità

Parallelamente al regolamento, è stata resa pubblica la modulistica che gli interessati dovranno compilare in caso di:

contenzioso pendente (modulo 1); segnalazione spontanea di eventuali irregolarità (modulo 2).

Questa procedura offre un approccio chiaro per gestire sia le situazioni di conflitto in corso sia le segnalazioni volontarie di irregolarità.

Il regolamento è il risultato di un dialogo tra il GSE e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e si prevede che possa essere soggetto a revisioni e integrazioni in futuro. L’obiettivo ultimo rimane la promozione e la salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con le evoluzioni normative e le esigenze del settore.

