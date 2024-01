Il Bonus IVA 50% case green non è stato confermato per il 2024

Gli acquirenti delle case ad alta efficienza energetica dovranno affrontare una delusione nel 2024, poiché il Bonus IVA 50% case green non è stato confermato per quest’anno. Questa agevolazione fiscale, che permetteva di usufruire di uno sconto del 50% sull’IVA per l’acquisto di immobili in classe energetica A o B, rappresentava un incentivo significativo per promuovere la riduzione di emissioni di gas serra e pratiche di vita sostenibili.

La mancata conferma del Bonus per il 2024 potrebbe avere un impatto negativo sulle decisioni di chi stava considerando l’acquisto di una casa green.

Riportiamo di seguito quali erano le caratteristiche del Bonus IVA 50% case green che non è più in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

Applicazione e requisiti del Bonus IVA 50% case green

L’agevolazione fiscale per il Bonus 50% IVA case green è stata valida per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. La detrazione era pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo di acquisto e ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

La detrazione si applicava fino all’importo dell’imposta lorda e riguardava immobili ad uso residenziale di classe energetica A1, A2, A3, A4 o B. La classificazione si basa sull’attestato di prestazione energetica allegato all’atto di acquisto, senza distinzione tra prima o seconda casa.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2016 precisa che l’agevolazione si estende anche all’IVA pagata sull’acquisto delle pertinenze (a condizione che ciò avvenga mediante un singolo atto che includa anche l’abitazione e che la vincolante condizione emerga dal rogito). Inoltre, la detrazione del 50% poteva cumularsi con altre agevolazioni in materia di IRPEF.

La speranza è che il governo riesca a trovare soluzioni alternative per sostenere la transizione verso abitazioni più efficienti, incoraggiando ulteriori investimenti e promuovendo uno stile di vita sostenibile.

