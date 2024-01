Esame di stato ingeneri: il numero di abilitati torna agli standard pre-Covid

Negli ultimi due anni la semplificazione delle procedure di Esame per l’abilitazione alla professione di ingegnere sezione A e ingegnere sezione B, legata alle misure di prevenzione e contenimento della pandemia, aveva fatto aumentare in modo considerevole il numero di laureati abilitati alla professione di ingegnere.

Nel 2022 la situazione sembra ritornare agli standard pre-Covid. In base ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, infatti, hanno conseguito l’abilitazione alla professione di Ingegnere 10.624 laureati magistrali (circa 4mila in meno rispetto al 2020 e al 2021), pari a circa un terzo dei laureati di riferimento. Nei due anni precedenti, invece, gli abilitati superavano la metà dei laureati.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Stazionario è il quadro relativo al settore degli ingegneri triennali che continuano ad ambire poco all’abilitazione professionale: questa viene infatti perseguita da appena il 4% dei laureati, un valore in linea con quello rilevato nei due anni precedenti.

Elevato il numero di abilitati che non si iscrive all’albo

C’è poi la questione relativa all’iscrizione all’Albo. Resta, infatti, molto elevato il numero di laureati che, pur avendo conseguito l’abilitazione professionale, non si iscrive.

A circa un anno di distanza dal termine della seconda sessione dell’Esame di Stato 2022, oltre la metà degli abilitati delle due sessioni non si è ancora iscritta all’Albo professionale. Si ha un sensibile calo del numero di abilitati alle professioni di ingegnere sezione A e ingegnere sezione B dopo il boom rilevato nel 2020 e nel 2021: 12.301 in tutto, il 26,2% in meno rispetto al 2020.

Più nello specifico, hanno conseguito il titolo abilitante per la professione di ingegnere 10.624 laureati (il 27,3% in meno rispetto al 2021) e 1.407 (-7% rispetto al 2021) per quella di ingegnere iunior.

In aumento le abilitazioni del settore industriale e dell’informazione

Un dato che appare, invece, in controtendenza è il processo di crescente “avvicinamento” all’abilitazione professionale da parte dei laureati del settore industriale e dell’informazione, tradizionalmente restii. Anche nel 2022, infatti, il gruppo più consistente di abilitati alla professione di ingegnere si rivela quello composto dagli ingegneri industriali che costituiscono circa la metà degli abilitati per la sezione A.

Tuttavia, tale inversione di tendenza non si concretizza in una maggiore propensione all’iscrizione all’Albo da parte di questa categoria di ingegneri: ad oggi solo il 14,6% degli abilitati 2022 per la professione di ingegnere industriale e il 15,3% degli abilitati per il settore dell’informazione si è effettivamente iscritta all’Albo.

In aumento gli abilitati della sezione A negli atenei del Centro Italia

A livello geografico, aumenta la quota di abilitati della sezione A negli atenei del Centro Italia e, soprattutto, del Meridione, dove ha conseguito il titolo oltre il 35% degli abilitati, mentre, dopo l’exploit rilevato negli ultimi due anni, si riduce negli atenei del Nord-Ovest.

Consolidata invece la situazione tra gli abilitati per la sezione B, dove gli ingegneri civili ed ambientali triennali continuano a costituire la quota più consistente, anche in misura maggiore rispetto all’anno precedente (60,2% contro il 57,8% del 2021). In calo la quota di ingegneri industriali sezione B (29,5% a fronte del 33,2% del 2021), mentre aumenta leggermente la percentuale di ingegneri dell’informazione sezione B che arriva a varcare la soglia del 10% (contro il 9% del 2021).

Quanto alle performance sugli esiti delle prove degli Esami di Stato, ancora una volta appare elevato il tasso di successo che nel 2022, così come nel 2021, supera il 90% tra i laureati magistrali. Una leggera flessione si rileva invece tra gli ingegneri di primo livello visto che la quota di abilitati scende, in questo caso, al 77,3% dei candidati (nel 2021 era l’80,1%).

Obiettivo CNI: rendere l’scrizione all’Albo obbligatoria

“I dati rilevati dal nostro Centro Studi – dichiara Angelo Domenico Perrini, Presidente del CNI – sono in linea con le preoccupazioni di questo Consiglio Nazionale che, dal suo insediamento persegue l’obiettivo dell’abilitazione e dell’iscrizione obbligatoria all’Albo per poter svolgere la professione di Ingegnere. Riteniamo, infatti, che l’esercizio di una professione come la nostra, fondamentale per la sicurezza e la salute dei cittadini, debba essere qualificato da un elemento di garanzia che solo il sistema ordinistico, vigilato dal Ministero della Giustizia, può assicurare”.

“L’avvicinamento costante all’abilitazione professionale da parte dei laureati nei settori dell’ingegneria industriale e dell’informazione – afferma Giuseppe Margiotta, Segretario del CNI delegato al Centro Studi – è un segno, ancorché parziale, dell’esigenza di qualificazione avvertita dai colleghi in queste branche fondamentali nell’attuale sviluppo dell’Industria 5.0, che noi sosteniamo con grande convinzione per le forti connotazioni etiche e deontologiche che implicano”.

Comunicato stampa a cura di Antonio Felici, capo Ufficio Stampa Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Stai preparando l’esame di stato per ingegneri? Guarda questi volumi

Prontuario operativo di calcolo delle strutture Questo prontuario si rivolge ai progettisti, già esperti o alle prime armi nel calcolo strutturale, e a tutti coloro che prendono parte al processo di progettazione o di costruzione, per rendere più sicure le opere di ingegneria civile. Risulterà utile anche a coloro che si apprestano a preparare e sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione. Si tratta di un testo che aiuta a comprendere le problematiche relative alla sicurezza strutturale, senza necessariamente entrare nel merito delle vicende in modo specialistico. Inoltre, gli argomenti trattati rendono l’opera utile anche per avere gli strumenti necessari a svolgere semplici calcoli strutturali, che capitano correntemente nella pratica professionale. Oltre a essere un prezioso riferimento per la comprensione delle attuali normative, che fanno riferimento alle NTC 2018 e relativa circolare, il prontuario rappresenta un valido aiuto per chi nella pratica professionale si trova a svolgere analisi strutturali semplici e ricorrenti, sia in strutture di nuova costruzione che in quelle esistenti. Gli esempi di calcolo svolti, sono anch’essi utili alla comprensione degli argomenti trattati. Il testo, nella sua semplicità, risulta estremamente completo, in quanto, oltre alla parte generale, tratta dalle fondazioni alle strutture in elevazione, relativamente a tutte le tipologie strutturali utilizzate nella pratica corrente. Un capitolo, infine, tratta gli interventi locali, che spesso vengono richiesti nelle costruzioni esistenti, come l’apertura di porte su muri portanti o di fori su solai, piuttosto che l’utilizzo di catene, aspetti molto importanti soprattutto in Italia, che è dotata di un ricco patrimonio edilizio esistente. Santino Ferretti

Ingegnere, svolge la libera professione nel settore delle costruzioni, occupandosi di progettazione geotecnica e di strutture antisismiche, nonché di adeguamento sismico delle strutture. Ha approfondito particolarmente la dinamica strutturale e la modellazione dei materiali sia in campo lineare che non lineare. Leggi descrizione Santino Ferretti, 2020, Maggioli Editore 49.00 € 46.55 €

Foto:iStock.com/golfloi17