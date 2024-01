No sostituzione infissi e serramenti con le nuove regole del Bonus Barriere 75%

Tra le novità del 2024 c’è la rimodulazione del Bonus Barriere Architettoniche al 75%. Abbiamo spiegato nel dettaglio cosa resta e cosa salta dell’agevolazione, dopo la pubblicazione in Gazzetta del DL del 29 dicembre 2023, n. 212, ma la notizia più eclatante riguarda l’esclusione, tra gli interventi che rientrano nel perimetro del Bonus, della sostituzione di infissi e serramenti.

La possibilità di godere della detrazione per questo tipo di intervento era stata confermata con un chiarimento esplicito da parte dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta 461/2022. A seguire ANFIT, Associazione nazionale che tutela la finestra Made in Italy, con un comunicato stampa annunciava la possibilità di estendere sconto in fattura e cessione del credito anche al Bonus Barriere Architettoniche 75%.

No sostituzione infissi e serramenti, no domotica

Con il provvedimento normativo di fine anno 2023 cambiano le regole e decade così la possibilità di sfruttare la detrazione per rinnovare infissi e serramenti e installare sistemi automatici per le aperture e il sollevamento delle tapparelle.

Il Bonus, dal 1° gennaio 2024, è pertanto applicabile solo per la realizzazione, in edifici già esistenti, di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Come cambia il Bonus Barriere 75% dal 1° gennaio 2024?

