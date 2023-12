Verso decreto ad hoc per Superbonus, probabile stretta su Bonus Barriere Architettoniche 75%

Sfumata l’ipotesi di proroga Superbonus nella Legge di Bilancio 2024, il governo sembra allo studio di una soluzione ad hoc sul Superbonus, che dovrebbe arrivare già oggi 28 dicembre con un decreto in Consiglio dei ministri, come riportato da ANSA.

Nella stessa riunione, prevista per le 15:30, sul tavolo del governo arriverà anche il nuovo decreto Milleproroghe, che sembrava essere l’ultimo approdo per le novità sulla maxi agevolazione, ma in cui infatti non sembra esserci cenno.

>> Vorresti rimanere aggiornato sulle ultime news in edilizia? Clicca qui, è gratis

Superbonus 2024

La proposta, secondo quanto riferito da fonti di maggioranza e riportato da ANSA, dovrebbe contenere il già anticipato SAL straordinario per chi ha completato almeno il 70% dei lavori entro il 2023 e che potrebbe quindi usufruire ancora dell’agevolazione al 110%. Non si tratta quindi di una proroga ma di un tentativo di “uscita ordinata” dall’agevolazione, come chiesto da più parti della maggioranza.

Inoltre, come ipotizzato in passato dal relatore di FdI della manovra in Senato Guido Quintino Liris, probabilmente ci sarà qualche giorno in più per consegnare la documentazione relativa ai lavori svolti nel 2023: sembra ci sarà tempo fino al 10 gennaio 2024.

Stretta su Bonus Barriere Architettoniche 75% e Sismabonus?

Nello stesso provvedimento studiato ad hoc – sempre secondo quanto riferito da fonti di maggioranza e riportato da ANSA – potrebbe entrare anche una stretta al Bonus Barriere Architettoniche 75%, verso il quale come abbiamo visto in molti si stanno indirizzando a fronte delle difficoltà e dei timori legati alla fine del Superbonus. Non si hanno ulteriori dettagli e non è ancora dato sapere se la stretta riguarderà i requisiti per accedere all’agevolazione o se riguarderà le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.

Ti può interessare anche Bonus Barriere Architettoniche 75%: un webinar completo

Infine sembrano essere allo studio anche “norme di maggior rigore” per cessione del credito e sconto in fattura in caso di Sismabonus.

Parlando in commissione alla Camera, il ministro Giancarlo Giorgetti, che continua a definire il Superbonus una misura “radioattiva”, ha detto che “è il Parlamento a decidere, ma io so qual è il limite oltre il quale non si può andare, questa è la realtà dei numeri”. Attendiamo notizie dal Cdm di oggi pomeriggio, per capire se davvero ci sarà un decreto ad hoc o se sarà previsto qualcosa direttamente nel Milleproroghe.

Consigliamo

Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75% - eBook in pdf



La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall'installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l'indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l'agevolazione, compresa l'applicazione dell'IVA al 4%.



La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica.



Lisa De Simone,

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale. Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, rilanciata dopo la fine del c.d. Super Bonus. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con una serie di documenti di prassi ha riconosciuto la possibilità di avete il bonus per tutte le tipologie di intervento che presentano le caratteristiche previste dalle norme.La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall'installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l'indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l'agevolazione, compresa l'applicazione dell'IVA al 4%.La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica. Leggi descrizione Lisa De Simone, 2023, Maggioli Editore 14.90 € 12.67 €

Stop Cessione del credito e sconto in fattura. Come fare? Le soluzioni e le alternative - e-Book in pdf 16.90 € 14.37 € Acquista IVA Agevolata in Edilizia: come applicarla - e-Book in formato zip 15.90 € 13.52 € Acquista I bonus casa 2023: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-Book in pdf 19.90 € Acquista

Immagine: iStock/Yazid Nasuha