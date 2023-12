Guida informata all’acquisto di un van

Per alcuni di noi, guidare un van è essenziale per la vita quotidiana o per la professione. Che si tratti di trasportare merci, spostare strumenti e attrezzature oppure trasportare la famiglia in vacanza, un van affidabile è la chiave per avere una vita senza stress. Ma soprattutto, avere un furgone ben funzionante nel settore edile è veramente fondamentale.

In generale, sarà quasi sempre meglio acquistare un van nuovo rispetto a uno usato, ma in questo caso potrai contare su ricambi usati e garantiti, come i ricambi BMW usati, che sono perfetti per risparmiare ma senza perdere in qualità. Questa guida esplora i fattori da considerare quando se ne acquista uno. Prenderemo in considerazione l’età, le dimensioni, la marca e i vari tipi di van e ti daremo delle informazioni utili su come orientarsi.

Cosa considerare quando si acquista un van

Per evitare di ritrovarti con un van che non soddisfa del tutto le tue esigenze, dovresti porti le seguenti domande e verificare se davvero rappresenta ciò di cui hai necessità. Abbiamo stilato 5 domande che esemplificano le cose più importanti da verificare per l’acquisto del veicolo. Vediamole insieme.

1. Come utilizzerai il tuo van?

La cosa più importante è capire come utilizzerai il van. Se per lavoro, e questo è particolarmente vero per l’edilizia, allora avrai bisogno di un van più grande con caratteristiche diverse rispetto a uno per la famiglia. Inoltre, l’utilizzo modificherà anche il tipo di assicurazione di cui avrai bisogno. Il motivo per cui utilizzerai il van avrà un impatto su vari fronti, come il prezzo del van stesso, il risparmio di carburante, lo spazio dei passeggeri, il peso e le dimensioni del veicolo, la sua distribuzione del peso e i suoi costi di gestione.

2. Il tuo budget e le tue preferenze di pagamento

Una volta che sai cosa vuoi dal tuo furgone, devi stabilire un budget. I furgoni variano nel prezzo in base all’età, alle dimensioni e ad altre caratteristiche. È necessario tenere conto anche dei costi di gestione. L’assicurazione, il carburante, le tasse e la manutenzione possono avere costi più alti sui veicoli più grandi. Non solo, anche il modo in cui lo paghi è veramente importante: acquistarlo oppure noleggiarlo? Entrambe le opzioni potrebbero essere rilevanti per te, dipende dal tipo di utilizzo che ne fai e quanto sei disposto a spendere nel lungo periodo.

3. Di che tipo di van hai bisogno?

Scegliere il tipo corretto di van può essere difficile, soprattutto con così tanti tipi diversi e diverse marche disponibili. Le diverse tipologie di van sono:

– Van urbani (noti anche come furgoni derivati dall’auto), come Opel Combo, Renault Kangoo e Mercedes Citan.

– Van a passo corto (noti anche come SWB), come Opel Vivaro e Renault Trafic.

– Van a passo lungo (noti anche come LWB o furgonati), come Mercedes Sprinter, Fiat Ducato e Ford Transit

– Van per l’equipaggio, come Volkswagen Transporter, Mercedes Vito

– Furgoni Luton, perfetti per le aziende di traslochi. Il van ha un’estensione proprio dietro la cabina principale con una sponda idraulica per aiutare a trasportare e stoccare merci pesanti, tra questi troviamo Peugeot Boxer Luton, Renault Master Luton e Opel Movano Luton.

– Furgoni a pianale ribassato, simili ai Luton ma con una cabina tradizionale e un’estensione a nella parte posteriore. Sono perfetti per il settore edile perché possono essere caricati rapidamente. Tra questi troviamo Iveco Daily, Volkswagen Crafter e Mitsubishi Fuso

4. Trasmissione e tipo di carburante

Pensa se hai bisogno di un furgone con cambio manuale o automatico, ma anche se preferisci avere un veicolo completamente elettrico o ibrido. Inoltre, dovrai considerare i tipi di viaggio, se lunghi o in città, in questo caso considera che le differenze tra i tipi di trasmissione e di carburante sono rilevanti.

5. Di che dimensioni di furgone hai bisogno?

Ti consigliamo di considerare le dimensioni del furgone di cui hai bisogno. Dovresti anche considerare il tipo di passo di cui avrai bisogno: corto, medio o lungo. La lunghezza del passo determina la capacità di stoccaggio del tuo furgone e può influire sul raggio di sterzata. I furgoni a passo lungo avranno più spazio di carico, ma non sono adatti alle città.

5. Il peso del tuo furgone

Pensa anche alle restrizioni legate al peso dei furgoni. Non tutte le strade sono circolabili con camion pesanti o con furgoni alti. E questo potrebbe essere un grande problema se non utilizzi sempre e solo autostrade. Considera, quindi, sempre il peso del veicolo, a cui dovrai aggiungere anche quello di carico.

Acquistare un van nuovo oppure uno usato?

L’acquisto di un nuovo furgone può essere entusiasmante, ma ci sono molti fattori a cui pensare per decidere se è meglio il nuovo oppure l’usato. In questa sezione, esploriamo i vantaggi dell’acquisto di un furgone nuovo di zecca rispetto a uno di seconda mano.

1. Considera sempre l’affidabilità del nuovo

I furgoni nuovi sono più affidabili di quelli di seconda mano. I van usati hanno percorso molti chilometri e con pesi a volte eccessivi. In più, i furgoni nuovi sono sempre in garanzia e offrono maggior tranquillità sulle riparazioni.

2. Tecnologia e caratteristiche di sicurezza

Per proteggere i conducenti e il loro carico, i produttori di furgoni si evolvono costantemente. L’acquisto di un nuovo furgone ti assicura l’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia sulla sicurezza, stili di guida più confortevoli e un miglior bilanciamento su consumi ed emissioni.

3. L’importanza del valore di rivendita

I van usati si deprezzano con il passare degli anni, mentre quelli nuovi mantengono maggior valore nel tempo proprio grazie alle nuove strumentazioni. L’acquisto di un furgone nuovo può essere costoso, quindi c’è un grande mercato per gli acquirenti di furgoni usati. Nel caso, acquista sempre un van quasi nuovo.

Immagine: pexels.com