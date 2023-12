Gli ingegneri al MIT per il nuovo Piano Casa

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato dalla Consigliera Irene Sassetti, delegata all’urbanistica, ha preso parte al Tavolo “Piano Casa” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal Ministro Matteo Salvini. In questa sede, il Ministro ha enfatizzato l’importanza di concentrarsi sull’edilizia residenziale pubblica e sociale.

Il CNI ha sottolineato l’urgenza di un Piano organico per la rigenerazione urbana, proponendo azioni di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico con un focus su sicurezza strutturale, risanamento energetico e aumento dell’offerta di alloggi popolari data la crescente domanda.

Riportiamo di seguito il comunicato CNI con le dichiarazioni della Consigliera e del Ministro.

Urge un nuovo Piano organico

Da tempo si avverte l’urgenza di formulare un nuovo Piano organico in grado di immaginare gli sviluppi dei prossimi anni che dovranno necessariamente tenere conto delle esigenze di rigenerazione urbana.

Nel corso dell’intervento introduttivo il Ministro Salvini ha sottolineato come il Piano Casa debba essere focalizzato sull’edilizia residenziale pubblica e sociale: “Un Piano Casa non solo per gli ultimi, ma anche per i penultimi e per chi sta nel mezzo”.

Tra le altre cose, Salvini ha sollecitato una modifica normativa che dia più garanzie ai proprietari in caso di necessità ed urgenza. Tre le linee guida indicate dal Ministero per il contrasto al disagio abitativo: recupero del patrimonio immobiliare, attraverso la riconversione degli edifici; gestione unità immobiliari invendute; sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica.

Tra gli obiettivi: migliorare l’offerta di alloggi popolari

Il CNI ha avuto modo di sottolineare come un piano organico per il patrimonio abitativo in Italia debba passare attraverso un’azione di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, avendo come obiettivo il risanamento energetico e la sicurezza strutturale, oltre che la limitazione del consumo di suolo. Ma soprattutto va migliorata l’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore delle famiglie a medio e a basso reddito, considerando l’elevata domanda di alloggi popolari tuttora insoddisfatta. Infine, secondo il CNI il nuovo Piano Casa dovrebbe prevedere una durata di medio-lungo periodo, almeno di 15 anni.

“Ormai il legislatore – ha osservato la Consigliera CNI Irene Sassetti – appare chiaramente orientato a chiudere una stagione procedendo al varo di un piano organico completamente nuovo. Il CNI condivide questa impostazione e sottolinea, in particolare, la necessità che il Piano abbia un orizzonte temporale ragionevole, tale da rendere la misura continuativa, se non strutturale, e per accrescere l’efficacia dell’operato del legislatore regionale. Per questo motivo appoggiamo l’iniziativa del Ministro Salvini e siamo pronti a dare il nostro contributo concreto”.

Doppia conformità: il Testo Unico Edilizia cambierà le cose?

“A questo proposito – aggiunge la Sassetti – ci siamo già attivati sollevando la questione del superamento della doppia conformità all’interno del nuovo Testo Unico dell’Edilizia. Obiettivo che ben si concilia con l’esigenza, condivisa col Ministro, di semplificare e velocizzare gli interventi. Noi riteniamo che il Piano Casa debba essere sviluppato in armonia col TUE, in una cornice che preveda come capisaldi la transizione energetica e la riqualificazione urbana”.

“Un nuovo Piano Casa – conclude la Sassetti – dovrebbe guardare ad un razionale e controllato aumento dell’offerta di alloggi residenziali pubblici e, al tempo stesso, contemplare anche un uniforme processo di riqualificazione degli edifici, che appare oggi la vera sfida che si trova di fronte il Paese”.

Comunicato stampa a cura di Antonio Felici, capo Ufficio Stampa Consiglio Nazionale degli Ingegneri

