In occasione di MADE Expo – la rassegna fieristica internazionale interamente dedicata alle soluzioni innovative e sostenibili per il mondo dell’architettura e delle costruzioni svoltasi a Fieramilano-Rho dal 15 al 18 novembre 2023 – Saint-Gobain Italia ha presentato PLANITHERM® INFINITY ORAÉ®, il primo vetro al mondo a bassa impronta di carbonio, confermandosi come il punto di riferimento dell’innovazione sostenibile nel comparto dell’edilizia moderna.

Prodotto nello stabilimento Saint-Gobain Italia di Pisa, ORAÉ® è un substrato ottenuto con un processo produttivo che riduce del 42% le emissioni di CO 2 rispetto al vetro standard, a parità di prestazioni tecniche, di qualità e aspetto estetico.

Per dare un ordine di misura, il substrato ORAÉ® ha un’impronta di carbonio di soli 6,64 kg di CO 2 equivalente per metro quadro (riferimento spessore 4 mm). Si tratta di un risultato notevole considerando che l’intero settore edile è responsabile del 40% delle emissioni annue di anidride carbonica e le finestre in un edificio contribuiscono fino al 12%.

Come è fatto il vetro a bassa impronta di carbonio

La bassa impronta di carbonio distintiva di ORAÉ® è stata raggiunta grazie a uno sforzo congiunto di Saint-Gobain Italia e dei suoi fornitori nella filiera del vetro. Tale collaborazione ha reso possibile, innanzitutto, innalzare sino al 64% il quantitativo di rottame di vetro da riciclo (cullet) immesso nel forno fusorio, riducendo significativamente il prelievo di materie prime e il consumo di energia.

Lo sforzo si è esteso anche all’approvvigionamento e alla validazione di altre materie prime come la soda naturale.

Sotto il profilo industriale, Saint-Gobain Italia è in grado di garantire che l’energia elettrica impiegata nella produzione di ORAÉ® provenga interamente da fonti rinnovabili in virtù del contributo dell’impianto ORC (Organic Rankine Cycle), inaugurato nel 2019, che recupera l’energia esausta contenuta nei fumi provenienti dal forno fusorio, e approvvigionandosi per il fabbisogno restante di sola energia certificata verde.

ORAÉ® ad oggi è il primo e unico vetro piano a bassa impronta di carbonio dotato di Certificazione Ambientale di Prodotto (EPD, documento riassuntivo dell’analisi LCA) per gli spessori di 4 e 6 mm, ed è conforme a tutti i Protocolli e Standard di Sostenibilità Ambientale (LEED, BREEAM, WELL, CAM).

Da qui la decisione di associare ORAÉ® a PLANITHERM® INFINITY, il prodotto di punta selettivo Saint-Gobain Italia a doppio strato di argento, con processo magnetronico sottovuoto esclusivamente per il mercato residenziale. L’elevata selettività di questo vetro, infatti, lo rende il prodotto perfetto per le finestre di casa. La vetrata isolante realizzata con PLANITHERM® INFINITY diventa in questo modo la miglior alleata nel raggiungimento del comfort estivo e invernale, grazie ad un preciso controllo della radiazione solare e una alta trasmissione luminosa.

Un lancio sostenibile

Il lancio di ORAÉ® rientra nel percorso di creazione di valore di Saint-Gobain, in termini di etica, ambiente, salute e sicurezza. Lo sviluppo sostenibile fondato sul progresso tecnologico nel pieno rispetto dell’ambiente e della società è parte integrante di ogni decisione legata al business e poggia su iniziative concrete che possano dare una chiara visione degli obiettivi agli stakeholders.

