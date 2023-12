Ruoli e responsabilità posa e fornitura serramenti: cosa cambia con la UNI 10818:2023

Tutti sappiamo che l’involucro abitativo si basa principalmente su tre elementi fondamentali: tetto, pareti e infissi. Questi componenti sono sempre in relazione diretta con ciò che avviene sia all’interno che all’esterno di essi. Siamo consapevoli del mutamento dei tempi e dell’importanza di ridurre le emissioni. Inoltre, riconosciamo che il costo per il riscaldamento e il raffrescamento di una casa rappresenta un fattore cruciale da considerare.

Le finestre e le porte, componenti essenziali dell’involucro abitativo, ci proteggono da calore, freddo, intemperie e rumore, contribuendo notevolmente al comfort e al benessere all’interno delle nostre case.

Oggi abbiamo tutti gli strumenti per ottenere grandissimi risultati:

finestre, porte ed accessori ad altissime prestazioni termo-acustiche;

norme che disciplinano la Progettazione della posa in opera (UNI 11673-1);

installatori certificati/qualificati EQF3;

installatori caposquadra certificati/qualificati EQF4;

progettisti ed esperti che operano nella progettazione dell’involucro con i massimi criteri di attenzione e precauzione.

Con questi strumenti a disposizione, era necessario definire chiaramente i ruoli e le responsabilità nel processo, quasi come un ‘manuale virtuoso’, per garantire il successo del risultato finale. Nessuno aspira a progettare qualcosa che non si concretizza, né a eseguire lavori non conformi al progetto originale. In questo contesto, la revisione della Norma UNI 10818:2023 arriva come un prezioso aiuto.

Il 5 ottobre 2023 è stata pubblicata la revisione della norma UNI 10818. Norma dedicata alle responsabilità nel processo di fornitura in opera di finestre, porte finestre, porte pedonali e chiusure oscuranti.

La revisione di Norma si sostituisce alla versione del 2015, connettendosi, per diversi aspetti, alla norma UNI 11673. Vera e propria rivoluzione nel quadro della progettazione e dell’installazione dei serramenti. Tra i punti focali dell’aggiornamento, oltre ai principi di sostenibilità degli interventi, si annovera la collaborazione tra serramentisti e progettisti, che coordinano progettazione e sistemi di posa in opera per infissi e serramenti.

A curare la revisione è stato il Gruppo di Lavoro UNI/CT 033/GL 12 “Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori” coordinato da Paolo Rigone.

In questo articolo voglio approfondire i contenuti della nuova norma UNI 10818 e i cambiamenti che apporta al nostro settore. Mi concentrerò in modo particolare sul cambiamento delle responsabilità nei lavori di installazione e sostituzione dei serramenti con o senza la presenza del progettista.

Sono particolarmente orgoglioso di aver potuto partecipare alla riscrittura di questa Norma in un Gruppo di Lavoro formato da esperti di altissimo livello.

Qual è lo scopo della nuova norma UNI 10818:2023

La norma UNI 10818:2023 sostituisce la norma UNI 10818:2015. Lo scopo della norma è individuare i ruoli e le responsabilità dei diversi operatori che intervengono nel processo di fornitura in opera di serramenti. Contribuisce a creare un quadro delle competenze chiaro, definendo una serie di fasi assegnate ai diversi operatori a lavoro.

L’esigenza di una nuova versione nasce dall’evoluzione del settore e dall’introduzione di norme collegate, in particolare la norma UNI 11673 progettazione della posa in opera di finestre e porte.

Da tempo la UNI 10818:2015 era considerata una norma datata, non adatta ai cambiamenti del quadro normativo e alla complessità del processo di fornitura e posa in opera dei serramenti di oggi.

Lavori più garantiti e sinergia tra serramentista qualificato e progettista: i principi della nuova norma UNI 10818:2023

La nuova norma UNI 10818 nasce con l’obiettivo di offrire più garanzie al cliente finale che richiede la sostituzione/installazione dei serramenti.

Un obiettivo che abbiamo perseguito disciplinando le responsabilità dell’intero processo di fornitura e posa dei prodotti, tenendo conto di tutte le figure coinvolte e del contesto in cui si svolge l’intervento.

La nuova norma contiene un “chi fa cosa” rivisto alla luce della norma UNI 11673 che, oltre a fornire dei principi di progettazione e verifica dei lavori, ha introdotto una figura fondamentale, quella del serramentista certificato/qualificato EQF4; un professionista con esperienza e formazione che includono aspetti di progettazione.

Con la nuova UNI 10818 abbiamo voluto stringere il rapporto tra questa figura e il Progettista, in modo da creare più cooperazione nella progettazione e nella realizzazione delle tavole di posa. Oggi serramentista EQF4 e Progettista possono unire le loro competenze per realizzare progetti virtuosi che offrono più garanzie al cliente.

L’esigenza del progetto di posa in opera dei serramenti

Nella stesura della norma UNI 10818:2023 ci siamo soffermati in modo particolare sull’esigenza di un progetto esecutivo di posa, necessario per interventi di nuova installazione quanto per la sostituzione dei serramenti. Un principio che nasce dalle indicazioni della norma UNI 11673-1 e della buona edilizia. Sappiamo bene che per lavorare in modo corretto bastano delle tavole di posa, utili a guidare e coordinare il posatore nella corretta installazione dei prodotti.

La realizzazione del progetto esecutivo di posa tiene conto di materiali, componenti e metodologie da applicare per garantire un risultato efficace, duraturo e conforme alle norme vigenti. Dobbiamo sempre lavorare sulla base di un progetto. Installazioni e sostituzioni fatte sul momento e con la regola dell’ho sempre fatto così portano spesso il peggioramento delle prestazioni del prodotto, scarsa durabilità e patologie edili di difficile risoluzione.

Quali sono gli argomenti trattati dalla nuova norma UNI 10818:2023

Ecco i 7 paragrafi in cui è suddiviso il testo della norma:

scopo e campo di applicazione della Norma UNI 10818; riferimenti normativi utili alla correlazione con la Norma UNI 10818; termini e definizioni della Norma UNI 10818; ruoli considerati nella Norma UNI 10818; fasi del processo di fornitura in opera dei serramenti in interventi in presenza di progettista architettonico e direttore dei lavori; fasi del processo di posa in opera dei serramenti in interventi in assenza di progettista architettonico e direttore dei lavori; prospetto sinottico dei ruoli afferenti alle varie fasi da Norma UNI 10818 (se non diversamente specificato da disposizioni contrattuali).

A conclusione della norma troviamo l’appendice A, dedicata alle indicazioni contrattuali.

Adesso vedremo insieme come si applica la nuova norma 10818 in due casi specifici:

sostituzione/installazione dei serramenti senza la presenza del progettista; sostituzione/installazione dei serramenti con la presenza del progettista.

Caso 1: intervento di sostituzione/installazione degli infissi senza la presenza del progettista secondo la norma UNI 10818:2023

Partiamo da uno dei casi più comuni; quello dell’intervento di sostituzione/installazione degli infissi senza la presenza del progettista. Il caso 1 è la classica sostituzione dove il cliente chiede un preventivo, il fornitore prende in carico il lavoro e si occupa di progettare e realizzare la sostituzione.

A meno che non venga coinvolto direttamente dal Fornitore dei serramenti, il progettista non interviene sul lavoro. Nota: se il Fornitore ritiene di aver bisogno del supporto tecnico fornito dal progettista è giusto che lo coinvolga, convenendo servizi ed oneri.

La UNI 10818:2023, aggiorna in modo importante le responsabilità della versione passata. Lo fa introducendo un processo chiaro di cui dovranno occuparsi le parti coinvolte a seconda del tipo di intervento che si trovano a realizzare. Ecco che cosa prevede la Norma in assenza di progettista.

Responsabilità del fornitore dei serramenti (colui che si occupa del rilievo misure e delle valutazioni necessarie alla sostituzione dei serramenti e all’eventuale rimozione dei prodotti esistenti):

Rilievo dello stato attuale, proposte e soluzioni applicabili, modalità di gestione del lavoro, preparazione delle tavole di posa.

Responsabilità dell’installatore dei serramenti (colui che si occuperà della posa in opera dei prodotti):

verifica delle soluzioni proposte, verifica delle tavole di posa, preparazione del luogo di lavoro, installazione come da tavole di posa.

Caso 2: intervento di sostituzione/installazione degli infissi con la presenza del progettista secondo la norma UNI 10818:2023

Nel caso 2 vediamo come funziona un intervento di sostituzione/installazione dei serramenti dove è previsto il coinvolgimento del progettista e quindi “esiste un progetto”.

Si tratta di Interventi con titoli edili di vario tipo, dove il cliente si è affidato al Tecnico di fiducia per la progettazione del suo lavoro.

In questo caso fornitore di serramenti e Installatore di serramenti, sono coordinati da progettista e Direttore Lavori.

Ecco come funziona un intervento di questo tipo secondo la nuova norma UNI 10818:2023.

Responsabilità del progettista (colui che si occuperà anche della progettazione dell’intervento di sostituzione/installazione dei serramenti):

rilievi e scelte progettuali, realizzazione del progetto esecutivo della posa, verifica del progetto esecutivo della posa, direzione lavori per la predisposizione dei vani di posa, scelta dell’operatore che si occuperà della posa in opera dei controtelai, monitoraggio e verifica della realizzazione del giunto primario, monitoraggio e verifica della fornitura dei serramenti in cantiere, monitoraggio e verifica della posa in opera dei serramenti.

Il progettista assume delle importanti responsabilità che contemplano conoscenze molto specifiche di prodotti, materiali e dinamiche del vano murario.

La collaborazione con un serramentista certificato/qualificato EQF4 può contribuire a semplificare il lavoro e realizzare un progetto efficace e più garantito.

Quali sono i vantaggi della collaborazione tra progettista e serramentista EQF4

Siamo sempre più impegnati nell’utilizzo di prodotti dalle prestazioni eccezionali, destinati a progetti che puntano a un risparmio energetico e a un livello di comfort estremamente elevato.

Oggi abbiamo materiali di posa evoluti e prodotti tecnologici che ci consentono di ottenere risultati prima quasi impensabili. Per progettare l’installazione di un prodotto di questo tipo serve una conoscenza approfondita delle metodologie, dei materiali e della loro corretta applicazione. Bisogna essere letteralmente degli esperti di infissi e serramenti, formati, certificati e costantemente aggiornati sulle novità normative e sulle evoluzioni tecnologiche del settore.

Pensiamo alla gestione del controtelaio, alla cura dei giunti di posa che devono garantire termica, acustica e tenute, ma anche alla sostituzione dei vecchi serramenti con le valutazioni e i processi di ripristino del vano murario che servono.

Di fronte a questa esigenza di specializzazione, la figura del serramentista certificato/qualificato EQF4 diventa un supporto importante per il progettista. È un professionista che può mettere a disposizione le sue competenze per collaborare sul progetto di posa dei prodotti di sua competenza.

Abbiamo voluto fortemente questo aspetto, perché sappiamo che è proprio dalla collaborazione che nascono i lavori migliori, in grado di offrire massime prestazioni, durata nel tempo e di evitare i problemi.

Ci aspettano delle sfide importanti nell’edilizia di oggi, lavorare in sinergia, guidati dalle normative vigenti, è il percorso sicuro con cui possiamo affrontarle.

Conclusioni

La nuova norma UNI 10818:2023 disciplina in modo chiaro ruoli e responsabilità nel processo di fornitura in opera dei serramenti, tenendo conto delle norme collegate più recenti e contribuendo a creare un’edilizia più garantita e virtuosa.

La nuova norma stabilisce le competenze di ciascuna parte coinvolta e i processi di cui dovrebbe occuparsi. Pone particolare attenzione alla realizzazione del progetto esecutivo/tavole di posa, necessario sia in caso di nuova installazione che di sostituzione.

Approfondisce l’argomento stabilendo i ruoli specifici degli operatori coinvolti in caso di interventi con o senza progettista, evitando problemi e incomprensioni.

Il principio che emerge è quello dell’esigenza di collaborazione tra progettista e serramentista certificato/qualificato EQF4. Due figure che, unendo le proprie competenze, possono offrire più garanzie sul risultato finale.

È possibile acquistare la Norma sul sito UNI.

L’articolo è di Daniele Cagnoni (Diemme Infissi®), titolare di Diemme Infissi, Consulente infissi e serramenti, docente Corso di Alta Formazione sulle Patologie Edilizie- infissi, docente Legno Legno per la qualifica EQF4 sulla posa in opera degli infissi, Collaboratore in Posa Qualità e professionista per la posa degli Infissi di Qualità Casaclima.

Foto: iStock.com/Serhii Hryshchyshen