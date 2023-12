Detrazioni fiscali ed efficienza energetica, Enea: nel 2022 risparmio record di 3 miliardi di euro

Questo eBook fornisce un essenziale riepilogo delle condizioni per le agevolazioni edilizie alla luce degli ultimi cambiamenti introdotti nelle norme e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in modo da poter usufruire delle agevolazioni in quest’ultimo scorcio dell’anno.



Sono presi in considerazione tutti i bonus disponibili. Di particolare utilità risultano le varie tabelle riepilogative che consentono di avere un quadro chiaro e completo delle agevolazioni che si possono ancora richiedere.



L'ebook risponde a numerosi dubbi e domande, tra cui quali incentivi sono ancora oggi disponibili se si desidera partire con i lavori in questi mesi. Quali tipologie di interventi e lavori sono incentivati e con quali massimali di spesa, quali sono le scadenze più ravvicinate e come comportarsi di conseguenza.



Lisa De Simone

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.