Bonus Barriere Architettoniche 75%: un webinar completo

Come sappiamo, il Bonus Barriere Architettoniche 75% è la detrazione più elevata in vigore nel 2024 per gli interventi edilizi in condominio e nei singoli immobili, a prescindere dall’accatastamento e dalla presenza o meno di disabili.

Si tratta infatti di un’agevolazione destinata a tutti i contribuenti, a condizione che gli interventi che realizzano rispettino i requisiti richiesti dal DM 236/1989 (>> trovi qui tutti i nostri articoli sul tema).

Per sviscerare il tema abbiamo organizzato un corso online in diretta – che si terrà mercoledì 24 gennaio 2024 (ore 14:30 – 17:30) – Detrazione 75%: il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in cui l’esperta Antonella Donati illustrerà nel dettaglio le regole 2024, i soggetti e gli interventi ammessi, i meccanismi di cessione credito e di sconto in fattura, tutti i requisiti e le attestazioni necessarie.

Inoltre la docente darà risposta ai quesiti posti dai partecipanti, che riceveranno chiarimenti in diretta o per iscritto entro pochi giorni dalla fine del corso.

Tutti i partecipanti inoltre riceveranno in omaggio l’ebook best seller Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75%. Come usufruire del bonus per tutte le tipologie di intervento. Regole e procedure per condomini, appartamenti e immobili.

La quota comprende inoltre: materiale didattico e possibilità di rivedere la registrazione per 30 giorni. L’accesso potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né microfono.

La docente Antonella Donati è giornalista professionista con all’attivo diversi anni di giornalismo parlamentare, con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

