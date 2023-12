Proroga Superbonus in Legge di Bilancio? Proposto SAL straordinario

Torna alla carica la proposta di slittamento dei termini Superbonus per i condomini che fino ad ora non ha trovato terreno fertile con i decreti Asset e Anticipi. Difatti gli emendamenti presentati in sede di conversione, con le proposte di proroga per la Super agevolazione, non sono stati approvati.

L’ultima spiaggia potrebbe essere quella della Legge di Bilancio 2024 e tra gli emendamenti annunciati, ma non ancora presentati al tavolo della Commissione, potrebbe essercene uno che prevede la proroga del Superbonus per i condomini.

Ricordiamo che l’unica proroga Superbonus fino ad ora approvata è quella che interessa le unifamiliari. La possibilità di godere ancora della piena percentuale del Bonus è valida per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Proposto un SAL straordinario

Pur non trattandosi di una vera e propria proroga, lo slittamento dei termini consentirebbe il completamento dei lavori da parte dei condomini che hanno già avviato i cantieri.

La proposta è stata avanzata da Forza Italia. A tal proposito Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI: “L’introduzione di una Sal straordinaria è una proposta corretta, che non comporta costi e oneri ulteriori per lo Stato e soprattutto che salvaguarda i condomini. Grazie a Forza Italia, da sempre in prima linea per tutelare chi ha investito, è al vaglio una proroga di due mesi per i lavori nei condomini: in questo modo, come chiediamo da tempo, potranno concludere i lavori già avviati – e certificati – e godere del Superbonus per l’anno 2023. Una proposta perfettamente ragionevole che auspico trovi massima condivisione”.

Mazzetti poi rimarca: “Con questa proposta possiamo creare una fase di uscita controllata e ‘normale’ dal delirio Superbonus, salvaguardando tante persone, aprendo al contempo una nuova stagione per il settore delle costruzioni, grazie ai contenuti della pdl a mia prima firma, che darà, una volta per tutte, quella stabilità che serve alle imprese per poter programmare i lavori di efficientamento energetico, di contrasto al rischio sismico, di miglioramento dei consumi idrici. Perché questi – conclude Mazzetti – rimangono obiettivi decisivi anche dopo il Superbonus”.

Per avere ulteriori conferme, occorre attendere l’approvazione del ddl della Legge di Bilancio 2024.

Foto:iStock.com/Barbacane