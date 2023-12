Sicurezza luoghi di lavoro: dal Ministero del Lavoro un manuale informativo

La sicurezza sui luoghi di lavoro è fondamentale per preservare la salute e il benessere dei lavoratori. Un ambiente sicuro riduce il rischio di incidenti e lesioni, promuovendo la produttività e la qualità del lavoro.

Per questo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile un manuale informativo per la prevenzione dal titolo “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Nella pubblicazione viene evidenziata l’importanza del cambiamento di mentalità, affinché non si releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra gli obblighi normativi ma, per contro, la consideri un valore e un imprescindibile investimento da strutturarsi nel quotidiano.

Vediamo nel dettaglio cosa contiene il manuale.

Cosa contiene il manuale

Si tratta di un breve manuale contenente gli elementi informativi di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’intento è quello di fare un focus sulle principali nozioni in materia e fornire spunti di riflessione per far sì che la prevenzione entri nel bagaglio culturale e professionale di ciascuno, allo scopo di mitigare il più possibile le situazioni di rischio.

Nella pubblicazione viene più volte ricordato che il Testo Unico (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) dispone le regole da applicare sui luoghi di lavoro e identifica, oltre ai principali attori – datore di lavoro e lavoratori, anche altri soggetti interessati dalla materia, a cui è assegnato il compito di collaborare a vario titolo con il datore di lavoro nelle diverse attività di prevenzione e tutela.

Di seguito l’indice della pubblicazione.

Premessa

Sicurezza sul lavoro: un investimento

Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Le figure della salute e sicurezza sul lavoro

Le informazioni “chiave”

La salute e la sicurezza nell’ambito dell’istruzione e della formazione

Breve glossario: termini di uso corrente

