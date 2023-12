ES PROLINE dormakaba, il sistema di azionamento porte che unisce performance elevate e sostenibilità

Il nuovo sistema di azionamento per porte ES PROLINE di dormakaba rappresenta una soluzione innovativa che soddisfa le esigenze degli edifici moderni, combinando tecnologie avanzate, efficienza energetica e sostenibilità.

I maggiori vantaggi dell’azionamento ES PROLINE sono modularità e versatilità. Grazie a queste caratteristiche è infatti possibile adattare il sistema alle diverse esigenze nel campo delle porte scorrevoli – lineari o telescopiche – sia standard che per vie di fuga.

>> Vorresti rimanere aggiornato sulle ultime soluzioni progettuali? Clicca qui, è gratis

Inoltre, questo azionamento può gestire in modo rapido e silenzioso porte anche particolarmente pesanti, fino a un peso massimo di 250 kg per porte ad anta singola e 400 kg per soluzioni a due ante.

ES PROLINE è stato progettato per garantire la massima efficienza energetica e sostenibilità, grazie all’utilizzo di componenti elettronici all’avanguardia. Il nuovo motore dormakaba Direct Drive assicura da un lato un’elevata velocità di apertura e chiusura delle ante – contribuendo quindi a ridurre la dispersione di energia causata dalle porte aperte – dall’altro l’alto rendimento riduce considerevolmente il consumo elettrico.

Anche l’aspetto estetico è stato particolarmente curato: grazie all’integrazione dei sensori nel cassonetto di copertura, si evita l’istallazione sul lato interno della porta di dispositivi aggiuntivi che interrompono la linearità del sistema. In questo modo, la porta scorrevole si inserisce armoniosamente nell’architettura dell’edificio, contribuendo a creare un design raffinato e moderno.

L’azionamento di ES PROLINE presenta numerosi vantaggi tecnici. Si tratta infatti di un azionamento potente, veloce e silenzioso – testato e certificato per resistere a 1,5 milioni di cicli di apertura – che può inoltre essere dotato di un modulo di comunicazione per il comando della porta tramite app. Il modulo consente all’utente, ad esempio, di modificare la modalità d’uso della porta, consultare lo stato di funzionamento e contattare il servizio di assistenza dormakaba in modo semplice e veloce.

La gamma ES PROLINE è ampia e completa e offre molteplici soluzioni tecniche ed estetiche che possono essere vagliate in fase preliminare, consentendo di personalizzare l’azionamento in base alle specifiche esigenze di ogni progetto.

Per ulteriori informazioni

dormakaba