Paesaggio, edilizia e silenzio-assenso: osservazioni a margine di due sentenze del Consiglio di Stato

(di A. Ferruti [1]) Due recenti sentenze della IV Sezione del Consiglio di Stato (sez. IV n. 8610/2023 e n. 9969/2023) fanno chiarezza sul controverso tema del silenzio-assenso in materia paesaggistica e urbanistico-edilizia.

Parere tardivo della Soprintendenza: è privo di effetti

Con la prima sentenza, depositata il 2 ottobre 2023 (CDS sez. IV, n. 8610/2023), sono individuati alcuni principi sul silenzio-assenso, con particolare riguardo alla sua applicazione per amministrazioni che tutelano interessi costituzionali di grado superiore, quali la Soprintendenza in sede di autorizzazione paesaggistica disciplinata dagli artt. 146 e ss. d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, altrimenti noto come “Codice Urbani”.

L’iter logico-giuridico

Al termine di un’articolata ricostruzione della normativa, che trae le mosse dalla cd. Riforma Madia della legge sul procedimento amministrativo[2] e dai relativi decreti attuativi[3] per giungere ai cosiddetti Decreti Semplificazione del 2020[4] e del 2021[5], oggetto di diverse opzioni interpretative da parte del medesimo Consiglio di Stato, la sentenza qui commentata aderisce all’orientamento che ritiene applicabile l’art. 17-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241[6] al parere della Soprintendenza che è “espressione di una cogestione attiva del vincolo paesaggistico”.

Pertanto, il parere espresso successivamente al decorso dei termini fissati dal procedimento deve ritenersi tardivo e privo di effetti[7].

Alcune precisazioni

Si tratta, a ben vedere, di una sentenza che, ponendo fine ad una diatriba tra gli interpreti e gli operatori del settore anche per altre analoghe vicende (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2022 n. 5746[8]), riconosce l’intento del legislatore di raggiungere, attraverso gli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14-bis[9], in tema di conferenza di servizi e 17-bis della legge n. 241/1990 un delicato punto di equilibrio tra la tutela degli interessi sensibili e la, parimenti avvertita, esigenza di garantire una risposta (positiva o negativa) entro termini ragionevoli all’operatore economico, che, diversamente, rimarrebbe esposto al rischio dell’omissione burocratica[10].

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la protezione del valore paesaggistico attribuisce all’autorità tutoria non solo diritti ma anche “doveri e responsabilità”. In tale composito quadro, la competenza della Soprintendenza resta garantita sia pure entro termini stringenti entro i quali deve esercitare la propria funzione. Né, precisa la sentenza, in caso di mancato esercizio del potere entro i termini assegnati dall’ordinamento alla Soprintendenza, l’interesse paesaggistico rimane privo di tutela, posto che resta ferma la possibilità di tale organismo periferico del Ministero della Cultura di poter agire in autotutela secondo il principio del contrarius actus[11].

I limiti per l’operatore giuridico

Per il Consiglio di Stato nella sentenza qui analizzata, infatti, la legge, specialmente quando formulata mediante la cd. tecnica per fattispecie analitica, fornisce la misura della discrezionalità giudiziaria, rappresentando il punto fermo da cui occorre muovere nell’attività interpretativa e a cui è necessario ritornare all’esito del combinato ricorso a tutti gli altri canoni di interpretazione.

Da qui l’insussistenza di un potere del giudice di decidere una controversia a lui sottoposta facendo diretta applicazione di un principio costituzionale anche quando non si sia in presenza di una lacuna che, va aggiunto, era inesistente nel caso sottoposto al giudizio del Consiglio di Stato[12], conclusosi appunto con la sentenza della sez. IV, n. 8610/2023.

Autorizzazione paesaggistica preventiva e permesso di costruire per silentium

Con la seconda sentenza, depositata il 21 novembre 2023 (CDS sez. IV, n. 9969/2023), invece, sono specificati gli snodi procedimentali connessi ad un’autorizzazione paesaggistica che, conseguita anteriormente all’attivazione dell’iter per il rilascio del permesso di costruire, è stata fatta confluire in quest’ultimo procedimento che si sarebbe dovuto concludere con il rilascio di un titolo implicito per silentium.

La fattispecie

Secondo quanto emerge dalla ricostruzione della fattispecie effettuata nella sentenza, in particolare, il diniego di attestazione emesso da un Comune era stato motivato “per il solo fatto della pertinenza dell’intervento ad area soggetta a vincolo”, mentre il privato aveva allegato la preventiva autorizzazione paesaggistica “alla propria istanza, la cui pratica si presentava dunque, a quel momento, «completa» dal punto di vista dell’acquisizione dei nulla osta, pareri e assensi necessari e dunque della rappresentazione di tutti gli interessi pubblici da salvaguardare, ai fini della decisione dell’Amministrazione comunale”.

Nel confermare la sentenza del TAR Toscana, sez. III, 24 gennaio 2023, n. 72[13], quindi, il Consiglio di Stato rivela che l’assunto dell’Amministrazione comunale comporta “una errata applicazione del comma 8 dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed una illegittima limitazione dell’operatività dell’istituto del silenzio-assenso, che producono l’effetto abnorme di frustrare le finalità di semplificazione e di accelerazione dell’agire amministrativo alla base della stessa disposizione normativa citata, nonché le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche all’origine delle più recenti modifiche apportate ad essa ed alla legge n. 241 del 1990”, ossia – va precisato – all’origine delle modificazioni apportate dai due “decreti semplificazione” del 2020 e del 2021 di cui si è detto in precedenza.

Né, precisa ulteriormente il Consiglio di Stato, avrebbe avuto senso convocare una conferenza di servizi posto che tale “modulo procedimentale trova la sua ragion d’essere nella concreta necessità di acquisire assensi e nulla osta di altri enti affidatari di interessi pubblici coinvolti nell’azione amministrativa, e dunque di un’esigenza che, nell’ipotesi in questione, risultava ab origine superata, così da trasformare il più complesso iter prospettato … in un irragionevole aggravio del procedimento”.

Alcune precisazioni

Da ultimo, con un implicito richiamo ad alcuni passaggi della sentenza della sez. VI, n. 5746/2022, non assume rilievo la “pretesa mancanza del requisito della conformità urbanistico-edilizia”, affermata dall’Amministrazione in sede di appello.

Infatti, “le eventuali ragioni di contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia avrebbero dovuto essere da essa attentamente valutate entro il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento, rappresentando ora, per come [sono state, n.d.r.] esposte, in mancanza di qualsiasi esercizio del potere di autotutela contro il provvedimento formatosi per silentium, un’inammissibile motivazione postuma”[14].

Gli effetti per gli atti di trasferimento della proprietà

Per completezza espositiva relativa alla circolazione dei beni immobili, quindi, può affermarsi che il permesso di costruire formatosi per silentium dovrà essere menzionato negli atti di trasferimento della proprietà[15], con integrazione sistematica dell’art. 46, Testo Unico Edilizia[16], il tutto sulla falsariga delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. Tar Puglia, Bari, sez. II, 20 maggio 2019, n. 725)[17].

Considerazioni conclusive

Un insegnamento comune sembra trarsi dalle due sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8610/2023, n. 9969/2023 e, ancor prima, dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5746/2022 cui si è fatto cenno[18] .

Non è più possibile per le Amministrazioni, qualsiasi interesse pubblico esse tutelino[19](fossero anche super-primari[20]), sottrarsi alle regole (anche) temporali del procedimento invocando (insussistenti) prerogative che consentano di esprimersi al di fuori del procedimento avviato dal privato.

Quest’ultimo, dunque, può (e, si aggiunge sommessamente, deve) contare su termini certi entro i quali la P.A. deve formalizzare le proprie autorizzazioni, siano esse positive o negative, senza che si possa dare luogo ad equivoci di sorta sugli effetti dell’inerzia della P.A.

In questo modo, per giunta, sarebbe accolto l’auspicio formulato da acuta dottrina di cui si parlava all’inizio[21] circa le modalità di effettivo perseguimento della “semplificazione procedimentale” [che] “si è tradotta in una crescita esponenziale dei ricorsi giurisdizionali, spostando così il profilo della verifica dell’attività” [dei privati] dal procedimento al processo (ciò è documentato, per esempio, dal contenzioso in tema di d.i.a./s.c.i.a. in materia edilizia)”, contenzioso di cui si è cercato di dar conto in questo contributo.

