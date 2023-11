Concorso Comune di Trieste per 10 istruttori tecnici manutentivi: cosa studiare

Il Comune di Trieste ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di 10 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Istruttore Tecnico Manutentivo (categoria C), per cui è sufficiente il diploma. Inoltre ha indetto un altro concorso per altri 10 posti nel profilo di Istruttore Amministrativo Contabile.

È possibile presentare la domanda entro il 21 dicembre 2023, ore 12:00. Vediamo i dettagli.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Concorso Comune Trieste 10 Istruttori Tecnici Manutentivi, profilo

Il profilo oggetto della selezione è quello di Istruttore Tecnico/Manutentivo, ossia, come si legge sul bando di concorso, di “dipendente preposto allo svolgimento di mansioni di carattere tecnico che presuppongono capacità e conoscenze teorico-pratiche acquisite, di norma, attraverso una preparazione scolastica ad indirizzo professionale specifico”.

L’istruttore tecnico manutentivo “opera, di norma, nei settori dei lavori pubblici, dell’urbanistica e della grafica con funzioni di organizzazione e di elaborazione tecnico-concettuale di una pluralità di informazioni ricevute o assunte, secondo fasi operative nell’ambito di procedure definite. Per lo svolgimento di tali mansioni sono richieste l’acquisizione del più alto grado di specializzazione nel mestiere e la capacità necessaria per l’interpretazione di schemi tecnici e la conoscenza anche teorica del funzionamento di macchine complesse”.

>> Scarica qu il bando di concorso <<

Concorso Comune Trieste 10 Istruttori Tecnici Manutentivi, requisiti

Oltre ai requisiti di carattere generale sempre richiesti per questi concorsi, è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio, in alternativa:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito edile/geometra ;

di scuola secondaria di secondo grado di ; Diploma di maturità professionale equipollente (5 anni) rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato, ai sensi delle norme di legge e regolamentari, che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

Inoltre sono ammessi al concorso i candidati che, pur non essendo in possesso di uno di questi diplomi, sia in possesso di titolo di studio superiore assorbente rispetto a quello richiesto (in generale di tratta delle lauree triennali o specialistiche in architettura o ingegneria, consulta il bando per tutti le classi di laurea considerate tali ai fini dell’ammissione al concorso).

Concorso Comune Trieste 10 Istruttori Tecnici Manutentivi, domanda

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato alle ore 12.00 del 21 dicembre 2023. La domanda va inoltrata esclusivamente in via telematica utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo www.triesteconcorsi.it. Alla domanda dovrà essere allegata copia del curriculum in formato europeo.

Concorso Comune Trieste 10 Istruttori Tecnici Manutentivi, selezione e materie

Le prove d’esame del Concorso del Comune di Trieste per 10 Istruttori tecnici-manutentivi si articoleranno in una prova scritta e una prova orale. Vediamo le materie oggetto d’esame.

Cosa studiare

Le materie su cui prepararsi per la prova scritta (30 quesiti a risposta multipla) sono le seguenti:

nozioni di diritto amministrativo;

ordinamento degli Enti Locali;

norme in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012 – D.Lgs. 33/2013 – D.Lgs. 39/2013 – DPR 445/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni);

codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

diritti e doveri del dipendente pubblico.

La prova scritta si terrà in modalità telematica, da remoto, dal 30 gennaio al 2 febbraio 2024. Le materie su cui prepararsi per la prova orale (da remoto o in presenza) sono quelle della prova scritta, più le seguenti:

elementi sommari di costruzione e manutenzione delle strade;

elementi sommari di costruzione e manutenzione degli edifici pubblici;

elementi sommari di manutenzione del Verde Pubblico;

leggi e regolamenti in materia di LL.PP: estimo e contabilità dei lavori pubblici;

codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);

nozioni di legislazione nazionale e regionale sugli appalti di lavori;

conoscenza dei principali pacchetti informatici legati al disegno assistito al computer;

conoscenze sui materiali da costruzione;

elementi sommari di topografia e capacità di utilizzo degli strumenti di rilievo;

nozioni sul Codice dei beni culturali e del paesaggio;

legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).

La conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese, verranno valutate nel punteggio attribuito alla prova orale.

Per la preparazione consigliamo

Per chi fosse invece interessato ai 10 posti da Istruttore Amministrativo Contabile consigliamo:

Concorso Comune di Trieste - 10 istruttori Area amministrativa e contabile <p>Il volume <strong>è un ottimo strumento di studio per la preparazione dei candidati alle prove di selezione del Concorso per 10 istruttori amministrativo-contabili indetto dal Comune di Trieste.</strong><br /><br />Il manuale <strong>espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti oggetto delle prove, ovvero</strong>:<br />› Diritto costituzionale;<br />› Diritto amministrativo;<br />› Diritto regionale;<br />› Normativa applicabile agli enti locali;<br />› Ordinamento istituzionale;<br />› Ordinamento finanziario e contabile;<br />› Pubblico impiego;<br />› Diritto civile;<br />› Diritto penale.<br /><br />Nella sezione online raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro sono disponibili:<br />- sezione dedicata all’ordinamento, organizzazione e contabilità regionale;<br />- quiz di lingua inglese;<br />- teoria e quiz di informatica;<br />- simulatore di quiz.</p> Leggi descrizione Salvio Biancardi, William Damiani, Eugenio Lequaglie, Luigi Oliveri, Marcello Quecchia, Nicola Rinaldi, Giovanni Uderzo, 2023, Maggioli Editore 40.00 € 38.00 €

Ricordiamo anche che Maggioli Editore ha organizzato anche un canale Telegram e un canale Whatsapp per l’aggiornamento continuo sui concorsi pubblici.

Immagine: iStock/savoia