Concorso Comune Napoli 180 posti, 50 sono per tecnici: bando in arrivo

In arrivo a breve un nuovo Concorso Comune di Napoli per l’assunzione a tempo indeterminato di 180 unità di personale, dopo quelle già inserite con il mega concorso dell’anno scorso.

Anche questa volta numerosi posti sono per professionisti tecnici: infatti 50 posti sono per il ruolo di istruttore direttivo tecnico. Le altre figure ricercate sono invece agenti di Polizia locale (50 posti), istruttori socio educativi (30 posti) e insegnanti di sostegno (50 posti).

L’imminente pubblicazione del bando è stata annunciata nel corso di un incontro dal titolo “Il nuovo CCNL Funzioni locali, risorse e opportunità. Il caso Napoli: nuove assunzioni, riorganizzazione, decisioni partecipate”. A queste nuove assunzioni, previste quindi per la fine del 2023, se ne aggiungeranno altre anche nel 2024.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Concorso Comune Napoli 2023: bandi in arrivo

Come anticipato, è quindi imminente la pubblicazione su InPA e sul sito del Comune di Napoli (sezione Concorsi) di un bando, o più bandi, per 180 posti, così suddivisi:

50 istruttori direttivi tecnici ;

; 50 insegnanti di sostegno;

50 agenti di Polizia Locale;

30 istruttori socio educativi.

Si attendono quindi aggiornamenti sull’effettiva pubblicazione, che saranno resi noti tempestivamente su questo articolo.

Concorso tecnici Comune di Napoli 2023: cosa studiare

Per la preparazione a questo tipo di concorsi pubblici, per i ruoli di istruttore tecnico negli enti locali, consigliamo i seguenti volumi:

1) Manuale di preparazione ll concorso per istruttore e istruttore direttivo nell’area tecnica degli enti locali;

2) Raccolta di quesiti a risposta multipla Quiz per Istruttore e istruttore direttivo Area tecnica.

I due volumi sono aggiornati alle più recenti normative, e in particolare il manuale

riassume tutti gli argomenti oggetto delle prove previste dai bandi di concorso per i profili professionali di geometra, ingegnere e architetto impiegati presso Comuni e altri Enti locali >> Puoi risparmiare comprandoli insieme con questo kit completo di preparazione!

Per la preparazione ai concorsi di istruttore e istruttore direttivo tecnico consigliamo anche l’utilizzo del simulatore quiz gratuito di Maggioli Editore. Ricordiamo anche che Maggioli Editore ha organizzato anche un canale Telegram e un canale Whatsapp per l’aggiornamento continuo sui concorsi pubblici.

Immagine: iStock/Wirestock