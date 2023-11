Entrate aggiorna la guida sugli incentivi Superbonus e ricostruzione post sisma

La guida “Ricostruzione post sisma Italia Centrale Superbonus 110%”, pubblicata ad aprile 2021, è stata aggiornata per via delle novità normative sopraggiunte dal 2021 fino ad ottobre 2023, soprattutto quelle introdotte con il Testo Unico della Ricostruzione Privata.

Il vademecum è sottoscritto dal Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma e l’Agenzia delle Entrate e contiene tutte le indicazioni utili per poter accedere al Superbonus e agli altri incentivi fiscali vigenti in concorso con il contributo per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Come viene ricordato nella guida, a seguito delle modifiche normative apportate alla disciplina del Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, le spese sostenute per la ricostruzione degli edifici privati delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016, possono beneficiare fino al 2025, in aggiunta al “contributo sisma”, anche del citato Superbonus nella misura del 110 per cento, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con il cd. sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Cosa contiene la guida Superbonus e ricostruzione post sisma

I capitoli della Guida sono:

Introduzione Il concorso tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali Aspetti procedurali disciplinati dal Testo Unico della Ricostruzione Privata La rendicontazione e la fatturazione Il superbonus per i lavori in corso d’opera La conformità urbanistica nella ricostruzione post sisma I tempi di conclusione dei lavori Interventi unitari Il superbonus rafforzato Domande e risposte

Definizioni elaborate dalla struttura commissariale

Per saperne di più (con indicazioni delle Circolari, Risoluzioni e Ordinanze del Commissario Straordinario)

La guida include anche le risposte ad alcune domande poste dagli operatori del settore alla struttura commissariale.

Consigliamo

Foto:iStock.com/BartCo