Proroga Superbonus: arriva o no?

Miraggio o certezza? Della proroga Superbonus al momento nessuna novità in vista dopo l’ultima (timida) proposta. Ma se per il Governo il tema resta spinoso, per associazioni ed esponenti politici si rende necessario un prolungamento del termine oltre il 31 dicembre 2023 per consentire almeno il completamento dei lavori avviati.

Attraverso un comunicato stampa, l’Ing. Paola Marone, Presidente di Federcostruzioni ha espresso un parere in merito, ribadendo che occorre individuare una rapida soluzione alle decine di migliaia di cantieri che, a causa del caos normativo e applicativo dell’agevolazione fiscale, non riusciranno a terminare i lavori in tempo utile.

La presidente Marone ha poi precisato che: “Per recuperare i ritardi accumulati è assolutamente necessaria una proroga, che permetta una conclusione ordinata alla misura, evitando la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro e l’insorgere di contenziosi.”

Per tale motivo la richiesta, secondo Marone, più affine a determinate situazioni di difficoltà è quella di una proroga limitata per i soli interventi che dimostrino un concreto avanzamento del cantiere potrebbe risolvere i problemi con un costo contenuto per lo Stato.

Anche CNA costruzioni Valle d’Aosta si dice a favore di una proroga, limitata ai soli interventi per i quali è possibile dimostrare l’effettivo stato di avanzamento del cantiere. Il presidente, Andrea Caruso, sottolinea le difficoltà che i proprietari della prima casa e le imprese stanno affrontando per quei lavori, autorizzati entro novembre 2022, che hanno subito i ritardi dovuto alla situazione internazionale, che ha creato difficoltà nelle forniture e alle filiere di produzione.

Tra gli esponenti politici che si fanno portavoce delle preoccupazioni del settore c’è l’on. Erica Mazzetti di Forza Italia che sostiene la proposta di proroga di alcuni mesi per l’utilizzo del Superbonus per i lavori in via di ultimazione.

