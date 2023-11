Dal numero civico al codice fiscale, ecco come e quali dati catastali correggere online

È possibile correggere online i dati catastali relativi ad un immobile? La risposta è sì.

Si parla di questo nella rubrica “La posta di FiscoOggi”, a cura dell’Agenzia delle Entrate. A richiedere il chiarimento è una contribuente che, dopo aver rilevato un errore relativo al numero civico e all’interno di un’abitazione, vorrebbe sapere se esiste la possibilità di rettificare i dati mediante una procedura online anziché recarsi presso un ufficio.

Affrontare la burocrazia può essere avvilente pertanto un percorso più breve e diretto, come quello offerto dalle procedure online, rappresenta un grande aiuto.

Vediamo di seguito il chiarimento a cura di Paolo Calderone e quali sono i dati catastali che è possibile correggere online.

Come funziona il servizio online

Errori relativi ai dati catastali possono essere dovuti ad errate trascrizioni oppure ad informazioni obsolete e per non incappare in problematiche future è preferibile intervenire. Ma come fare?

FiscoOggi ricorda che è possibile usufruire di un servizio online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, si tratta del “Contact center” dove, mediante la compilazione di campi, è possibile segnalare l’errore riscontrato e richiedere una rettifica.

Il richiedente può essere il proprietario dell’immobile o comunque una persona interessata o delegata alla correzione.

Dopo aver effettuato la richiesta, il “Contact center” invia automaticamente, all’indirizzo e-mail indicato dall’utente nella richiesta, un messaggio di avvenuta presa in carico, contenente anche il numero identificativo, da citare in eventuali ulteriori comunicazioni. La richiesta può essere trattata direttamente dal “Contact center” oppure inoltrata all’ufficio Provinciale – Territorio competente. In ciascun caso viene comunicato all’utente, tramite posta elettronica, l’esito della richiesta.

Tuttavia, non tutto può essere risolto attraverso il servizio online messo a disposizione dalle Entrate. Pertanto in tal caso all’utente viene comunicato, via e-mail, che è necessario procedere diversamente.

Quali dati catastali è possibile correggere online?

Possono essere corretti online:

dati errati riguardanti l’ ubicazione del proprio immobile (indirizzo, numero civico, piano, interno, eccetera);

(indirizzo, numero civico, piano, interno, eccetera); dati non corretti sulla persona intestataria dell’immobile (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, diritti e quota di possesso).

Quali documenti occorrono?

In fase di richiesta è necessario avere a portata di mano:

identificativo catastale dell’immobile;

dell’immobile; estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l’avvenuta variazione.

Foto:iStock.com/JannHuizenga