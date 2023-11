Concorsi Agenzia Industrie Difesa, 90 posti per diplomati e laureati: i dettagli

<p>Il manuale è un ottimo <strong>strumento di preparazione sui quiz di logica e cultura generale richiesti nelle prove del Concorso indetto dall’Agenzia Industrie Difesa per 90 posti (74 Assistenti e 16 Funzionari).</strong><br /><br />Il volume si presenta suddiviso in due parti.<br />Nella prima parte sono presenti <strong>numerosi quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica</strong>:<br />numeri romani; esercizi di aritmetica; problemi di aritmetica; comprensione delle tabelle; calcolo delle combinazioni; calcolo delle probabilità; esercizi di algebra; problemi di algebra; quiz di logica matematica; serie numeriche; serie alfanumeriche e alfabetiche; ragionamento verbale (o critico-verbale o logico-verbale); ragionamento logico-deduttivo; relazioni insiemistiche; ragionamento logico-figurale e attenzione ai particolari.<br /><br />Per ciascuna delle numerose tipologie di test si offre un nutrito numero di esempi e simulazioni, cui seguono le accurate spiegazioni di Giuseppe Cotruvo.<br /><br />La seconda parte del manuale presenta invece una sezione manualistica e una <strong>sezione di quesiti a risposta multipla di cultura generale</strong> (letteratura italiana, grammatica italiana, storia, storia dell’arte, geografia, educazione civica).<br /><br />Il testo è completato da una <strong>selezione di videolezioni a cura di Giuseppe Cotruvo</strong>, relativa a metodi e trucchi per risolvere i quiz, disponibili nella sezione online collegata al libro (raggiungibile seguendo le istruzioni presenti in fondo al libro).<br /><br />Sempre nella sezione online sono disponibili:<br />• sezione di teoria e quiz di informatica;<br />• numerose batterie di quesiti a risposta multipla di lingua inglese (grazie ai puntuali commenti alla risposta esatta si ripercorrono le principali regole grammaticali);<br />• simulatore di quiz con ulteriori test di cultura generale, informatica e inglese.<br /><br /><strong>Giuseppe Cotruvo</strong><br />È uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.</p>