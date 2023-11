Concorso MASE 298 funzionari: come funziona la selezione e cosa studiare

Come abbiamo visto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 298 unità, tra cui figurano anche numerosi posti per ingegneri e architetti >> ne parliamo in questo articolo, in cui trovi il bando e il dettaglio dei posti a disposizione.

I posti a concorso sono identificati secondo due categorie: funzionari (per cui risulta sufficiente la laurea triennale) e funzionari ad elevata specializzazione tecnica (per cui è invece necessaria la laurea quinquennale, magistrale/specialistica).

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Vediamo ora nel dettaglio come funziona la selezione per i funzionari e per i funzionari al elevata specializzazione tecnica. Ricordiamo che è possibile presentare le candidature fino alle ore 23:59 del 25 novembre 2023.

Concorso MASE 298 funzionari: prove di selezione

Prova preselettiva

La prova preselettiva è prevista solo per i funzionari a elevata specializzazione, qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso per ciascun codice, sia pari o superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso.

La prova consiste in un test di 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, che avrà ad oggetto la verifica delle abilità logico-matematiche (10 quesiti), logico-deduttive (10 quesiti), numeriche (10 quesiti) e di ragionamento (10 quesiti) e/o psico-attitudinali (10 quesiti).

I candidati avranno a disposizione strumenti informatici e digitali. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di merito. In esito alla prova preselettiva sarà ammesso a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a 10 volte il numero di posti messi a concorso per ciascun codice di concorso, compresi gli ex aequo.

Prova scritta

La prova scritta, distinta per i codici concorso consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti (la prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30).

Materie comuni a tutti i profili

8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale .

volti a verificare la . 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata.

Per la preparazione consigliamo Concorso Ministero Ambiente Sicurezza Energetica 298 funzionari. Manuale materie comuni:

Concorso Ministero Ambiente Sicurezza Energetica - 298 funzionari Questo libro si presenta come uno strumento di preparazione sulle materie comuni del Concorso del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 298 Funzionari (218 funzionari a elevata specializzazione tecnica e 80 Funzionari).



Il testo affronta i quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica:

› numeri romani;

› esercizi di aritmetica;

› problemi di aritmetica;

› comprensione delle tabelle;

› calcolo delle combinazioni;

› calcolo delle probabilità;

› esercizi di algebra;

› problemi di algebra;

› quiz di logica matematica;

› serie numeriche;

› serie alfabetiche e alfanumeriche;

› ragionamento verbale (o critico-verbale o logico-verbale);

› ragionamento logico-deduttivo;

› relazioni insiemistiche;

› ragionamento logico-figurale e attenzione ai particolari;

› problem solving.

Tutti i quesiti sono accompagnati dalle soluzioni commentate e forniscono consigli per le tecniche di risoluzione.



Nell'ultima parte è presente una sezione dedicata ai quiz situazionali con una prima parte teorica seguita da una selezione di quiz suddivisi per competenze e una selezione di quiz ufficiali.



Nella sezione online raggiungibile seguendo le istruzioni presenti in fondo al libro, sono disponibili:

- videolezioni di logica con le tecniche di risoluzione;

- simulatore di quiz;

- quiz di inglese;

- teoria e quiz di informatica.



Giuseppe Cotruvo

È uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli. Leggi descrizione Giuseppe Cotruvo, 2023, Maggioli Editore 26.00 € 24.70 €

Ricordiamo anche che Maggioli Editore ha organizzato anche un canale Telegram e un canale Whatsapp per l’aggiornamento continuo sui concorsi pubblici.

Materie specifiche

Una parte della prova scritta sarà invece differenziata a seconda del profilo professionale. Questa parte è composta da 25 quesiti volti a verificare le conoscenze afferenti alle materie specifiche, indicate in dettaglio nel bando di concorso.

Prova orale

La prova orale, distinta per codici concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta.

In sede di prova orale, per tutti i codici di concorso, saranno accertate anche:

la conoscenza dell’ organizzazione e funzionamento del Ministero dell’ambiente e della

sicurezza energetica ;

; la conoscenza del diritto amministrativo ;

; la conoscenza della lingua inglese , attraverso una conversazione che accerti le competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento

per le lingue;

, attraverso una conversazione che accerti le competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; la conoscenza e dell’uso delle tecnologiche informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

Oltre al volume specifico Concorso Ministero Ambiente Sicurezza Energetica 298 funzionari. Manuale materie comuni, per la preparazione consigliamo anche i seguenti volumi:

Immagine: iStock/damircudic