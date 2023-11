Box doccia su misura: le soluzioni ai casi più comuni

Il box doccia su misura è un servizio che viene offerto per realizzare box doccia anche con precisione millimetrica, che si adattino appunto al bagno nel quale devono essere posizionati.

Le variazioni possono essere molte e in molti casi persino uniche nel loro genere, vediamo nel dettaglio.

Adattamento agli spazi esistenti – Molte volte, i bagni sono progettati in modo unico, e le dimensioni delle cabine doccia standard non si adattano perfettamente agli spazi disponibili. Un box doccia su misura consente di sfruttare al meglio lo spazio, adattandosi alle dimensioni e alla forma del bagno. Ottimizzazione degli spazi – In alcuni casi, la posizione di sanitari, mobili o elettrodomestici come lavatrice e asciugatrice richiede una cabina doccia personalizzata per ottimizzare l’uso dello spazio disponibile. Altezza non standard – Quando la stanza da bagno necessita di un’altezza differente rispetto a quelle standard, si ricorre ad una soluzione su misura che possa riempire a dovere gli spazi in modo personalizzato. Design personalizzato – Alcune persone desiderano un design specifico per il loro bagno che non può essere ottenuto con cabine doccia standard. Un box doccia su misura consente di personalizzare l’aspetto e i materiali in base alle preferenze del cliente.

Quindi, quale cabina doccia posso chiedere su misura? I casi più comuni

La risposta è molto semplice: qualsiasi (o quasi). Ad eccezione delle cabine doccia semicircolari, che sono sempre prodotte in misura standard, puoi immaginare una cabina doccia su misura per tutti i restanti modelli Relax. Abbiamo analizzato i casi più frequenti:

Cabina doccia su misura in altezza

La cabina doccia su misura in altezza viene apprezzata per esigenze di stile nel caso di soffitti alti (o al contrario più bassi) ma non solo. I box doccia walk-in, più semplici da trattare perché composti solamente da una lastra di vetro, possono arrivare fino a 250 cm in altezza (vetri da 8 mm di spessore) e 220 cm in altezza (vetri da 6 mm di spessore). I restanti box doccia, come ad esempio con anta scorrevole o battente possono alzarsi, ove possibile, fino a 220 cm.

Box doccia su misura in larghezza

È la pratica più comune tra tutte, ed è anche la più apprezzata. Quando un box doccia misura standard non riesce ad essere posizionato all’interno del bagno in maniera ottimale, si può ricorrere ad una soluzione su misura che ne preserva l’estetica, senza ricorrere a soluzioni di compensazione.

Cabina doccia su misura in mansarda

Tanto comune quanto bella da vedere, la cabina doccia con vetro sagomato inserita nel sottotetto, o mansarda, è comoda e funzionale all’utilizzo di tutti gli spazi presenti all’interno del bagno. Adattandosi allo spazio disponibile, è apprezzata per la grandissima versatilità che mette a disposizione.

Box doccia su misura su muretto

Il box doccia su muretto è molto semplice da trovare. Quando viene inserito un muretto all’interno del bagno, che sia per esigenza strutturale o stilistica, vengono meno gli equilibri e gli spazi creatosi all’interno del bagno. Il box doccia su misura si trova perfettamente a suo agio anche in questo tipo di situazione, con uno o più lati predisposti e adattati alla conformazione presente, come in foto.

Sopravasca su misura

La cabina doccia a volte può trovarsi a ridosso della vasca da bagno, è questa la casistica in cui anche il vetro presente può essere adattato in modo da appoggiarsi dolcemente sopra la vasca da bagno, creando una composizione su misura.

I casi di cabina doccia su misura meno comuni (che Relax produce)

Zona doccia con finestra

È facile, anzi, facilissimo trovare una finestra all’interno del bagno al giorno d’oggi. Quando scelgo la cabina doccia può essere un problema? Assolutamente no! Relax ha brevettato una soluzione che assicura alla cabina doccia di poter essere installata solamente con l’ausilio di una mensola (Oblique). Una soluzione totalmente funzionale, che strizza l’occhio anche ad un design minimal e dalle linee moderne. Questa particolare scelta, può adattarsi perfettamente anche ad un box doccia sagomato su misura, come in foto.

2. Vetro sagomato in nicchia con seduta

Comodo, anzi, comodissimo per chi ama rilassarsi all’interno della doccia. Una seduta può essere confortevole per sedersi o comoda per appoggiare prodotti quali bagnoschiuma o shampoo.

La cabina doccia su misura è sempre necessaria?

No! Esistono dei profili speciali di compensazione che permettono di risparmiare tempo e denaro. Si tratta di elementi in alluminio che hanno il compito di riempire gli spazi lasciati da una cabina doccia standard all’interno del nostro spazio disponibile. Quali sono?

Profili di allungamento

Il profilo di allungamento permette di aumentare le dimensioni del box doccia, consentendo quindi l’installazione in spazi con misure più ampie. Si parla di un allungamento fino a 4 cm per lato nell’ipotesi di una soluzione di cabina doccia angolare; fino a 8 cm invece nel caso di una doccia in nicchia. Il profilo va posizionato semplicemente fra la cabina doccia e il muro. Nell’immagine seguente tre tipologie di profilo di allungamento.

Profilo di compensazione angolare

Laddove ci si trovi di fronte ad angoli non retti il profilo di compensazione angolare consente di installare la cabina doccia senza alcun problema. Il profilo viene realizzato su misura a seguito di un rilievo effettuato direttamente presso il cliente.

Fissaggio laterale

È particolarmente indicato nei casi in cui la presenza di un muretto, di una sporgenza o di una nicchia, impediscano l’installazione del lato perpendicolarmente alla parete del bagno. Questo profilo è utilizzabile per cabine ad angolo, in nicchia o pareti fisse, nelle varie tipologie di apertura.

Cos’è fondamentale per richiedere un box doccia su misura?

Per richiedere un box doccia su misura è sempre fondamentale assicurarsi di aver preso le misure all’interno del bagno in modo perfetto. Nulla è lasciato al caso quando si parla di un box doccia su misura ed è bene quindi affidarsi a mani esperte per una presa-misure che sia quanto più precisa possibile. Relax offre la consulenza e l’esperienza dei propri centri assistenza per aiutare il cliente anche nella fase precedente al montaggio, per un servizio a 360°. Quindi perché scegliere un centro assistenza certificato Relax?

Esperienza e competenza

I centri assistenza Relax sono esperti non solo nel montaggio di cabine doccia Relax, ma anche nella presa misure prima del montaggio stesso.

Consulenza personalizzata

Un centro assistenza Relax può fornire consulenza personalizzata ai clienti. Gli esperti possono aiutare a determinare le dimensioni più adatte alle esigenze del cliente e prevedere criticità nel montaggio ancora prima del montaggio vero e proprio.

Installazione professionale

Oltre alla personalizzazione del prodotto, i centri assistenza Relax offrono un servizio di installazione professionale e completo della cabina doccia su misura una volta arrivata a casa.

Puoi trovare il centro assistenza più vicino a te a questo link.

Esistono anche piatti doccia su misura?

Certo. I piatti doccia su misura sono all’ordine del giorno. Sono tagliati ad hoc e risolvono diverse situazioni specifiche, tra cui:

Compensazione per rientranze o sporgenze nella stanza da bagno.

Alcuni bagni, infatti, possono avere rientranze o sporgenze nel muro. In questi casi, un piatto doccia su misura può essere progettato per adattarsi in modo preciso a queste caratteristiche, garantendo un’installazione senza problemi.

Dimensioni della cabina doccia.

In molti casi è necessario ricorrere a un piatto realizzato su misura, tenendo conto di forma, profondità e lunghezza della cabina doccia.

Investire in un box doccia su misura è una decisione intelligente per chi cerca un bagno personalizzato, funzionale ed esteticamente piacevole. Con la consulenza e l’esperienza di professionisti qualificati, è possibile ottenere una cabina doccia che soddisfa appieno le esigenze e le proprie aspettative.

Per ulteriori informazioni

relaxsrl.com

