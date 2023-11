Smart home VORTICE: i nuovi sensori ambientali BRA.VO S

Ogni ambiente della casa può nascondere insidie nell’aria. Per questo il catalogo della smart home dell’azienda VORTICE si è recentemente arricchito di un dispositivo connesso per il monitoraggio della qualità dell’aria indoor, che ne misura i principali inquinanti: BRA.VO S.

Nella cameretta dei bambini può essere utile monitorare la quantità di anidride carbonica, nelle stanze che si affacciano su una strada è bene tenere sotto controllo i PM (Particolato Solido), mentre in taverna o in lavanderia a volte l’aria è un po’ troppo umida… Per questo motivo sono state realizzate quattro versioni del dispositivo, che si differenziano per la loro capacità di monitorare parametri ambientali diversi, quali Temperatura e Umidità Relativa e dei principali inquinanti indoor quali VOC (Composti Organici Volatili), Microparticolato (PM2.5 e PM10) e CO2.

Il sito dedicato contiene tutte le informazioni utili a migliorare le proprie competenze in materia e illustra tutti i vantaggi derivanti dall’utilizzo del dispositivo.

BRA.VO S di VORTICE, come funziona

Una delicata luce gialla sul piano d’appoggio indica se la qualità dell’aria monitorata dai sensori è nella norma, oppure se uno degli inquinanti rilevati supera la soglia di accettabilità.

Contestualmente, una notifica viene inviata allo smartphone dell’utente che può effettuare un monitoraggio in ogni momento tramite l’apposita App (“VORTICE HRU IoT Systems” scaricabile da Google Play e Apple Store). BRA.VO S è certificato Apple HomeKit e si inserisce nell’ecosistema di Apple che permette in modo semplice e sicuro di controllare i dispositivi connessi.

Il nuovo sensore BRA.VO S attraverso la rete Wi-Fi può collegarsi al Recuperatore di calore monostanza BRA.VO M, agli Aspiratori BRA.VO Q e ai Recuperatori di calore centralizzati IoT della serie NETI e FLAT e può modulare automaticamente il loro funzionamento in base alle concentrazioni degli inquinanti presenti nei locali.

Con BRA.VO S, VORTICE afferma nuovamente la sua passione per il design e il Made in Italy che contraddistingue l’Azienda fin dalle origini. Una casa smart non è solo una casa domotica ma è anche una casa efficiente in cui è possibile coniugare esigenze pratiche ed estetiche.

Per ulteriori informazioni

bravo-s.bravosmarthome.com

vortice.it