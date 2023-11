L’accesso moderno trova casa nel cuore di Milano: dormakaba per Cristallo spa

Nel cuore di Milano, a due passi da San Babila, in via Visconti di Modrone, è stato recentemente ristrutturato un edificio polifunzionale all’avanguardia di proprietà della società immobiliare Cristallo spa.

Il restyling, realizzato in collaborazione con lo studio di progettazione Architetture STP, ha conferito all’edificio – che comprende sette piani fuori terra e una terrazza green – un aspetto moderno ed energeticamente efficiente. In questo contesto, dormakaba ha unito tecnologia e design per un’esperienza di accesso senza precedenti.

Nel nuovo complesso gli elementi di interior design si integrano con i dispositivi di controllo degli accessi dormakaba, creando un ambiente accogliente e moderno. Gli accessi controllati dai dispositivi dormakaba includono gli ingressi, l’area della reception, le scale, gli ascensori e i parcheggi.

Tutti gli ingressi sono dotati di porte scorrevoli automatiche moderne con un design a profili sottili ed azionamento integrato con eleganza nel soffitto ribassato: dormakaba ST FLEX Green con profili a taglio termico e funzione ridondante. Questa soluzione è altamente efficiente dal punto di vista energetico: garantisce un isolamento termico notevole, con valori di trasmittanza Ud compresi tra 1,4 e 1,8 W/m2K, e contribuisce pertanto alla riduzione dei consumi energetici, del riscaldamento e delle emissioni di CO2. Inoltre, il prodotto è conforme alla normativa EN 16005 e può essere utilizzata come uscita di emergenza.

Nell’area della reception sono stati installati due varchi automatici dormakaba Argus 40 con larghezza di 900 mm ciascuno, completi di ante alte 1000 mm. La dimensione, più ampia rispetto la versione standard, consente il passaggio anche di disabili e piccole merci in transito, garantendo al tempo stesso il controllo dei passaggi in ingresso ed in uscita. Questa informazione viene poi elaborata dal sistema di controllo accessi integrato e permette di conoscere il livello di occupazione dell’edificio, e quindi di creare una lista dei presenti, di particolare importanza durante la gestione di eventuali emergenze. La configurazione colori selezionata per i varchi automatici Argus, in virtù dell’ampia disponibilità, si sposa perfettamente con le tonalità e gli elementi di interior design presenti nell’area della reception.

Tutti i lettori badge installati sono stati programmati per leggere in modo ibrido sia i badge rfid in dotazione al complesso sia quelli dei singoli tenant conduttori. Altrettanto rilevante è l’integrazione delle tecnologie di accesso con il sistema di controllo degli ascensori, che permette agli utenti di accedere ai piani solo dietro specifiche autorizzazioni.

Il software di supervisione e controllo exos 9300 di dormakaba è una soluzione scalabile e modulare che consente di gestire dispositivi di campo, autorizzazioni di accesso, visitatori, parcheggi, orari e presenze, e molto altro ancora. Grazie all’interfaccia web, l’applicativo è fruibile da qualsiasi computer dell’edificio e mediante una login personale è possibile regolare gli accessi della struttura in modo flessibile e sicuro.

A causa della posizione dell’edificio in una zona centrale di Milano, il progetto ha dovuto affrontare inevitabili difficoltà logistiche e gestionali. Tuttavia, grazie al supporto delle squadre di cantiere e dei preposti coordinatori, dormakaba è riuscita a fornire e installare le proprie soluzioni con poche interferenze ed entro i tempi previsti dal committente.

Gianluca Ruggeri, Key Account Manager dormakaba Italia, ha commentato: “La nostra mission è garantire un accesso semplice e flessibile ed al contempo preservare la sicurezza degli spazi. Immagina un edificio che ospita Discovery Warners Bros, Regus e altri studi associati, tutti con accessi controllati da una soluzione tecnologica di prima classe. Implementare soluzioni tecnologicamente moderne e affidabili costituisce senza dubbio un valore aggiunto tangibile per coloro che vivono questi spazi quotidianamente.(…) Soddisfatti di un altro lavoro ben riuscito, mi auguro che questo tipo di struttura possa diventare un modello per progetti simili in tutto il mondo, integrando tecnologia avanzata e design innovativo”.

