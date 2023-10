Bando concorso MASE 298 funzionari: il Ministero dell’Ambiente cerca ingegneri e architetti

Il MASE – Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha indetto un maxi-concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 298 unità.

Tra i profili ricercati ci sono ingegneri, architetti e non solo. I posti a concorso sono identificati secondo due categorie, funzionari ad elevata specializzazione tecnica e funzionari. La principale differenza è nel titolo di studio valido per l’accesso: per l’elevata specializzazione non sono ammesse le lauree triennali che sono, invece, ammesse per concorrere in qualità di “funzionari”.

Il bando per l’assunzione a tempo indeterminato è stato pubblicato sul portale inPA. È possibile presentare le candidature fino alle ore 23:59 del 25 Novembre 2023.

Vediamo di seguito quali e quanti sono i profili ricercati, le prove d’esame, le modalità e i tempi di presentazione della domanda.

218 funzionari ad elevata specializzazione tecnica

n. 14 funzionari nel settore dell’architettura e pianificazione territoriale e urbanistica (Cod.ARCH – ING ES/MASE);

funzionari nel settore dell’architettura e pianificazione territoriale e urbanistica (Cod.ARCH – ING ES/MASE); n. 24 funzionari nel settore dell’ingegneria civile, gestionale, energetica ed elettrica (Cod. ING – ES/MASE);

funzionari nel settore dell’ingegneria civile, gestionale, energetica ed elettrica (Cod. ING – ES/MASE); n. 40 funzionari nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, mineraria e della geologia (Cod. INGGEO – ES/MASE);

funzionari nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, mineraria e della geologia (Cod. INGGEO – ES/MASE); n. 10 funzionari nel settore dell’informatica e delle scienze statistiche (Cod. INF – ES/MASE);

funzionari nel settore dell’informatica e delle scienze statistiche (Cod. INF – ES/MASE); n. 10 funzionari nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali (Cod. NAT – ES/MASE);

funzionari nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali (Cod. NAT – ES/MASE); n. 10 funzionari nel settore della comunicazione pubblica (Cod. COM – ES/MASE);

funzionari nel settore della comunicazione pubblica (Cod. COM – ES/MASE); n. 6 funzionari nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI – ES/MASE);

funzionari nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI – ES/MASE); n. 6 funzionari nel settore delle scienze fisiche (Cod. FIS – ES/MASE);

funzionari nel settore delle scienze fisiche (Cod. FIS – ES/MASE); n. 92 funzionari nel settore delle scienze economiche (Cod. ECO – ES/MASE);

funzionari nel settore delle scienze economiche (Cod. ECO – ES/MASE); n. 6 funzionari nel settore delle scienze biologiche (Cod. BIO – ES/MASE)

funzionari nel settore delle scienze biologiche (Cod. BIO – ES/MASE) n. 15 funzionari nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile (Cod. ARCH-ING/MASE).

80 funzionari

n. 20 funzionari nel settore dell’economia e contabilità pubblica (Cod. ECO/MASE);

funzionari nel settore dell’economia e contabilità pubblica (Cod. ECO/MASE); n. 5 funzionari nel settore delle scienze biologiche e biologia (Cod. BIO/MASE);

funzionari nel settore delle scienze biologiche e biologia (Cod. BIO/MASE); n. 5 funzionari nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI/MASE);

funzionari nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI/MASE); n. 10 funzionari nel settore dell’ingegneria mineraria (Cod. GEO/MASE);

funzionari nel settore dell’ingegneria mineraria (Cod. GEO/MASE); n. 5 funzionari nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali (COD. NAT/MASE);

funzionari nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali (COD. NAT/MASE); n. 15 funzionari nel settore delle scienze statistiche, l’informatica, la società dell’informazione (Cod. INF/MASE);

funzionari nel settore delle scienze statistiche, l’informatica, la società dell’informazione (Cod. INF/MASE); n. 5 funzionari nel settore della comunicazione pubblica, del giornalismo e dell’editoria (Cod. COM/MASE).

Prove di ammissione

È prevista una prova preselettiva, solo per i funzionari a elevata specializzazione, che verrà svolta qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso per ciascun codice, sia pari o superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso.

La prova scritta, distinta per i codici concorso consisterà in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti.

La prova orale, distinta per codici concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta.

Modalità e tempi di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al concorso può essere presentata esclusivamente per via telematica, mediante autenticazione con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale inPA previa registrazione sullo stesso Portale.

Al momento della registrazione, il candidato dovrà compilare il proprio curriculum vitae.

Attenzione! Nel bando viene specificato che il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di 10 euro. È possibile presentare la domanda di partecipazione per più profili professionali e per ogni codice scelto, va presentata una domanda di partecipazione e pagato il contributo.

Come prepararsi al concorso

Nel bando sono specifiche le materie oggetto d’esame che variano in base al profilo specifico.

Ad esempio, per il settore dell’architettura e pianificazione territoriale e urbanistica, le materie sono:

progettazione e rappresentazione della sicurezza territoriale;

analisi ambientale dei sistemi urbani e territoriali;

legislazione in materia di diritto ambientale e di progettazione ambientale;

fondamenti di urbanistica e pianificazione;

programmi integrati di sviluppo locale e rigenerazione urbana;

norme e tecniche di costruzione e analisi e riduzione del rischio sismico delle costruzioni;

legislazione in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro.

Per il settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile, le materie sono:

normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attività ispettiva per la prevenzione e vigilanza in tema di sicurezza in ambienti di lavoro;

valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale;

affidabilità e sicurezza negli impianti ad alto rischio;

progettazione e rappresentazione della sicurezza territoriale;

analisi ambientale dei sistemi urbani e territoriali.

