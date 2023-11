Finestre sostenibili e innovative che strizzano l’occhio al design

L’edilizia sostenibile è ormai una priorità per molte aziende. Anche Deceuninck, azienda leader nel settore dei serramenti, è da anni impegnata nell’attuazione di una strategia sostenibile basata su soluzioni innovative e a beneficio dell’ambiente.

Scegliere consapevolmente materiali e prodotti che possano essere riciclati in modo facile e conveniente è infatti fondamentale per promuovere un modello di economia circolare che sia d’esempio anche per altre realtà del settore edile.

L’innovazione tecnologica per infissi altamente performanti

La progettazione dei sistemi di finestre di Deceuninck non si basa però solo sulla scelta dei materiali migliori, ma è focalizzata anche sulla geometria del profilo o sullo spessore delle pareti per utilizzare solo la quantità di materia prima necessaria, evitando inutili sprechi.

Il processo produttivo pone quindi al centro tecnologia e innovazione e porta soluzioni altamente efficienti in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni. Un esempio di questo approccio è ThermoFibra, un materiale di ultima generazione brevettato da Deceuninck per la realizzazione di finestre caratterizzate da un’elevata efficienza energetica.

Grazie a questo materiale innovativo è possibile rinforzare l’intera lunghezza dell’anta con fasci continui di fibra di vetro, migliorando notevolmente l’isolamento termico degli infissi. Vengono inoltre eliminati i tradizionali rinforzi d’acciaio dei profili che diventano quindi molto più sottili e leggeri, favorendo la semplificazione dei processi di produzione, acquisto e logistica.

Un’estetica accattivante perfetta per ogni contesto

I sistemi di finestre Deceuninck sono noti per la loro resistenza, stabilità ed eccellenti prestazioni. Tuttavia, oltre agli ottimi parametri tecnici, oggi, è importante anche strizzare l’occhio al design e per questo l’azienda propone soluzioni estetiche di tendenza. Dal punto di vista architettonico, ha inserito l’opportunità di scegliere la forma dell’anta più adatta, combinata al telaio, così da abbinare gli infissi allo stile dell’edificio a seconda che si tratti di un design urbano, moderno o rustico.

Inoltre, è possibile scegliere anche tra un’ampia gamma di colori per creare un’estetica armoniosa con l’ambiente circostante. Tra le oltre 50 tonalità di pellicole disponibili, ci sono quelle in legno naturale per esaltare il carattere rustico delle case di campagna, quelle in legno verniciato che rappresentano la perfetta sintesi tra classico e moderno e, infine, i colori lisci ideali per loft e progetti industriali.

Trova il distributore più vicino

deceuninck.it

Foto di copertina: Finestra in PVC Elegant Infinity di Deceuninck