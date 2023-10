Concorsi Città Metropolitana di Torino: numerosi posti per professionisti tecnici

La Città Metropolitana di Torino ha indetto numerosi concorsi pubblici finalizzati, in totale, a 126 assunzioni di personale. Molti di questi posti sono riservati a professionisti tecnici, in particolare geometri, architetti e ingegneri.

Nello specifico la Città Metropolitana di Torino seleziona: 71 unità di personale con il profilo professionale di Geometra – Istruttore Tecnico Geometra, 11 Istruttori direttivi tecnici, 3 Architetti, 5 Ingegneri, 7 Responsabili Territoriali Viabilità, Sono inoltre ricercati 3 Periti industriali in ambito ambientale, 2 Periti Termotecnici, 1 Ingegnere Antincendio, oltre ad altre professionalità non tecniche. La scadenza di tutti i bandi è fissata al 7 novembre 2023, ore 12:00.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

71 Istruttori Tecnici Geometri

71 unità di personale con il profilo professionale di Geometra – Istruttore Tecnico Geometra (Area degli Istruttori – ex Cat. C), da assumere mediante contratto di formazione e lavoro di 12 mesi, di cui: 11 unità per la Città Metropolitana di Torino, 60 unità per la Città di Torino.

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di Tecnico Costruzioni e Territorio (ex Geometra), Geometra o Perito edile o diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale di istruzione tecnica CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) o Laurea considerata “assorbente”, tra quelle indicate nel bando.

>> Scarica qui il bando di concorso <<

11 Istruttori Direttivi Tecnici

11 unità di personale con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – ex cat. D) a tempo indeterminato.

Titolo di studio richiesto: Laurea triennale o Laurea Specialistica/Magistrale afferente all’area dell’ingegneria o dell’architettura tra quelle indicate nel bando.

>> Scarica qui il bando di concorso <<

Per la preparazione a questi due concorsi, per Istruttore tecnico e Istruttore direttivo tecnico, consigliamo i volumi ll concorso per istruttore e istruttore direttivo nell’area tecnica degli enti locali e Quiz per Istruttore e istruttore direttivo Area tecnica (puoi risparmiare comprandoli insieme con questo kit completo di preparazione), e gli articoli:

3 Architetti

3 unità di personale con il profilo professionale di Architetto (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – ex cat. D) da assumere mediante contratto di formazione e lavoro di 12 mesi.

Titolo di studio richiesto: Laurea in Ingegneria o Architettura nelle classi e indirizzi specificati nel bando.

>> Scarica qui il bando di concorso <<

5 Ingegneri

5 unità di personale con il profilo professionale di Ingegnere (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – ex cat. D) a tempo indeterminato.

Titolo di studio richiesto: Laurea in Ingegneria nelle classi e indirizzi specificati nel bando.

>> Scarica qui il bando di concorso <<

7 Responsabili Territoriali Viabilità

7 unità di personale con il profilo professionale di Responsabile Territoriale Viabilità (Area degli Istruttori – ex cat. C) da assumere a tempo indeterminato.

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di Tecnico Costruzioni e Territorio (ex Geometra), Geometra o Perito edile o diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale di istruzione tecnica CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) o Laurea considerata “assorbente”, tra quelle indicate nel bando.

>> Scarica qui il bando di concorso <<

Sono inoltre ricercati 3 Periti industriali in ambito ambientale, 2 Periti Termotecnici, 1 Ingegnere Antincendio, oltre a professionalità di altre aree >> trovi qui tutti i bandi

Consigliamo

Concorso Istruttore e Istruttore direttivo Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali 42.00 € 39.90 € Acquista Amazon Quiz per Istruttore e Istruttore direttivo Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali 32.00 € 30.40 € Acquista Amazon Concorso Istruttore e istruttore direttivo Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali - KIT COMPLETO per la preparazione a tutte le prove 56.00 € 53.20 € Acquista Amazon

Contratti Pubblici dopo il Nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) Il Manuale è un ottimo strumento di preparazione e aggiornamento sul Codice dei Contratti pubblici alla luce delle novità normativa introdotte dal D.lgs. 36/2023.



I Contratti pubblici sono da sempre uno degli argomenti più ri- chiesti durante le prove dei concorsi pubblici e le novità introdotte dal D.lgs. 36/2023, in vigore dall’1 luglio 2023, sono e saranno oggetto delle prove concorsuali.



Questo volume si presenta come lo strumento di studio e aggiornamento ideale per i candidati:

- illustra in maniera chiara e completa i principi, le regole e le disposizioni fondamentali introdotte dal nuovo Codice dei contratti;

- sintetizza i concetti fondamentali grazie alle utilissime mappe concettuali collegate a 15 videolezioni di spiegazione e commento a cura dell’autore;

- presenta una tavola di corrispondenza tra gli articoli del vecchio e quelli del nuovo Codice;

- permette di ripassare gli argomenti principali grazie ad un questionario con risposta commentata.



Disponibile nella sezione online collegata al libro, oltre alle 15 videolezioni, un’Appendice normativa.



Luigi Tramontano

Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Leggi descrizione Luigi Tramontano, 2023, Maggioli Editore 31.00 € 29.45 €

Ricordiamo anche che Maggioli Editore ha organizzato anche un canale Telegram e un canale Whatsapp per l’aggiornamento continuo sui concorsi pubblici.

Immagine: iStock/Aliaksandr Antanovich