Bozza decreto Energia: fondi per le rinnovabili ma nessuna proroga mercato tutelato bollette

Aggiornamento del 16 novembre 2023: La bozza (datata 16 novembre 2023) del nuovo decreto energia è tra le mani dei Ministri. Il nuovo provvedimento normativo contiene il pacchetto energia e stando a quanto inizialmente annunciato da ANSA.IT oltre a prevedere risorse destinate ad incentivare l’uso delle rinnovabili, avrebbe dovuto portare con sé una proroga per il passaggio dal mercato tutelato a quello libero per le bollette di luce e gas, previsto per gennaio 2024.

“Avrebbe” perché la proroga è stata eliminata dalla bozza.

Il decreto si compone di 11 articoli, ma ricordiamo che trattandosi di una bozza, il testo potrebbe subire delle modifiche. In attesa di conferme, presentiamo di seguito quali sono le indiscrezioni trapelate sul contenuto del nuovo decreto energia in arrivo.

Misure per incentivare regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili

Prevista l’istituzione di un fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 da ripartire tra le regioni e le province autonome per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, a fronte della concentrazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Gli aspetti operativi relativi al Fondo in oggetto sono affidati al GSE.

Proroga stop mercato tutelato bollette

Come spiega ARERA, i servizi di tutela sono i servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall’Autorità destinati ai clienti finali di piccole dimensioni (quali famiglie e microimprese) che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero.

La normativa ha previsto il termine dei servizi di tutela, con un progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, che nella generalità dei casi rimarrà l’unica modalità di fornitura:

per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) il superamento della tutela di prezzo è previsto da gennaio 2024;

naturale (famiglie e condomini) il superamento della tutela di prezzo è previsto da per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da aprile 2024;

a partire da per le microimprese di energia elettrica il servizio di maggior tutela si è concluso ad aprile 2023 (per le piccole imprese era già terminato nel 2021).

I clienti vulnerabili (clienti finali titolari di bonus sociale per disagio economico nell’anno in corso o nell’anno precedente e i clienti di età superiore a 75 anni) potranno continuare ad essere invece serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall’Autorità.

Uno slittamento del termine era stato richiesto su più fronti dalle associazioni e dalle forze politiche al fine di dare più tempo al consumatore finale. Inizialmente la richiesta pareva essere stata accolta con una proroga allo stop al mercato tutelato dell’energia di 6 mesi e fino a un massimo di 12 mesi, inserita in una prima bozza. Ma stando alle ultime notizie circolate, nessuna proroga mercato tutelato bollette è in arrivo.

L’esame del testo sarebbe rinviato alla prossima settimana, pertanto potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

