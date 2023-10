Ceramica: le innovazioni presentate al Cersaie dal Gruppo Bardelli

Il Gruppo Bardelli era presente al Cersaie di Bologna, in cui ha presentato le nuove collezioni dei marchi Ceramica Bardelli, Ceramica Vogue e Appiani.

Colori custom, specializzazione nel piccolo formato, modularità tra formati, tecnologie avanzate nei processi produttivi, sono i pilastri fondamentali delle collezioni presentate in anteprima, consolidando il posizionamento del Gruppo nel mercato internazionale tra tradizione, ricerca e sviluppo, innovazione e creatività nel design.

Un percorso esperienziale accompagna il cliente in un arcobaleno di colori alla scoperta delle novità nel mondo della ceramica.

Il Gruppo Bardelli è player di riferimento nella produzione e commercializzazione di piastrelle in gres porcellanato e mosaico in ceramica per architettura di interni ed esterni. Vediamo di seguito quali sono le ultime innovazioni presentate a Bologna per ciascun marchio.

Ceramica Bardelli

Cromatica: Ceramica Bardelli propone nuovi sistemi di colore e finiture con Cromatica, programma sofisticato di colori e formati nel quali si inserisce Cromia Hexa, piastrelle esagonali da pavimento e rivestimento.

Caleido: la collezione rappresenta il ritorno del valore del handmade. La collezione di piastrelle interamente realizzate a mano viene presentata in un formato 20×20 cm. Quattro decori diversi forniti miscelati disponibili in quattro varianti di colore. Completano la proposta 12 tinte unite pennellate a mano perfettamente abbinabili ai decori.

Clayborn: collezione per pavimenti il cui pattern è ottenuto grazie a “modelli generativi” di intelligenza artificiale. Il nuovo prodotto è stato pensato e realizzato in grès porcellanato, caratterizzato da una superficie tridimensionale che ne garantisce proprietà antiscivolo. Il pavimento Clayborn è disponibile in un doppio formato 60×60 cm e 60×120 cm.

Play: un nuovo sistema colore con smalti ultra matt che si combinano con strutture geometriche provenienti dal mondo del gaming anni ’90 nei formati quadrati 12,5×12,5cm.

Tubes: collezione di listelli nel formato 6,5×25 cm, che prende ispirazione dai pannelli di legno fresati reinterpretati con la ceramica, strutture tridimensionali che giocano con listellini flat per creare giochi tridimensionali unici e raffinati. La collezione Tubes è disponibile in 6 colori, nelle due verisoni “Costolata” e “Liscia Flat”, entrambe declinate nella finitura lucida e satinata.

Trame: Collezione di piastrelle da pavimento e rivestimento in gres porcellanato colorato in massa (full body), rettificato monocalibro. La collezione è proposta in una finitura materica opaca realizzata mediante l’adozione di tecniche produttive e smalti di nuova generazione che ne permettono di evidenziare le differenti porzioni di texture. Disponibile in tre colori nel formato 120×120 cm, spessore 6 mm, la superficie è arricchita con un mix di texture strutturato in rilievo. Tutti gli articoli sono realizzati per consentire una posa d’insieme compatibile e ogni volta diversa.

Ceramica Vogue

Flauti 5×40: Ceramica Vogue continua ad ampliare la collezione Flauti, proponendo il formato 5×40 e 6 nuovissimi colori di accento. Flauti è la collezione di listelli per rivestimento in gres smaltato concepita per caratterizzare lo spazio architettonico attraverso una struttura in basso rilievo. I colori, proposti in finitura lucida per il nuovo formato, spaziano dai classici colori neutri, tra cui il bianco, il color sabbia, il color blu notte ai dei colori più attuali e ricercati come le tonalità del viola e del verde.

Twins: collezione di piastrelle in tinta unita per rivestimento d’interni ed esterni in gres smaltato ingelivo con struttura in bassorilievo. La superficie, con struttura diamantata inversa e lucida, è molto sensibile a ogni fonte luminosa, assumendo riflessi e sfumature diverse a ogni variazione di luce. I sei colori della collezione riprendono le quattro tonalità classiche della cultura industriale in addizione a due tonalità di accento. La collezione viene proposta in un formato 5x10cm, in tre schemi di posa: ortogonale, sfalsato e a cassettone moderno.

Appiani

Esagonine: la nuova collezione di Esagonine “EDEN” rappresenta un prodotto che unisce tradizione e innovazione, con una riedizione delle “forme” esagonali nel mosaico ceramico nel nuovo supporto in gres porcellanato. Una collezione di piastrelle in mosaico ceramico sviluppato in 18 colori di toni tenui e polverosi in versione sia lucida che opaca rigorosamente ottenuti mediante la tecnologia esclusiva dello stabilimento Appiani, la monopressocottura.

Pastelli: Appiani valorizza le tonalità tenui della collezione Pastelli introducendo a catalogo il nuovo formato esagonale sviluppato con impasti in gres porcellanato full body, con argille e terre pigmentate e pressate in tutta massa e additivate con coloranti. Il risultato è una ceramica estremamente resistente, con proprietà antibatteriche, antifungine, antimacchia, grazie alla speciale difesa antibatterica Bioshield+.

Con un approccio al cliente personalizzato, il Gruppo Bardelli, è sinonimo di perfetta armonia tra funzionalità ed estetica e che si caratterizzano per un’elevata componente decorativa per ogni esigenza progettuale e di design.

