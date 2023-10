Cassonetti Restructura realizzabili su misura e senza opere murarie

Su misura e ideali in ambito riqualificazioni, non necessitano di opere murarie. Per le loro prestazioni termoacustiche concorrono nel migliorare quelle del foro finestra e dell’intero edificio rientrando, quindi, nella serie di prodotti che soddisfano la proposta di direttiva Case Green del Parlamento Europeo per l’efficientamento energetico degli edifici.

Roverplastik, azienda leader nelle tecnologie legate alla costruzione del foro finestra, da sempre proiettata nella ricerca di innovazioni tecniche che consentano all’utente finale un miglioramento del livello di comfort abitativo, presenta Restructura.

Perché scegliere i cassonetti Restructura?

Restructura è la linea di cassonetti a vista per interni che si distingue per l’attenta progettazione; è realizzata in MDF, su misura e in diverse versioni, per rispondere perfettamente a ogni esigenza estetica del cliente. Restructura si presta sia per edifici di nuova costruzione sia in caso di ristrutturazione per la riqualificazione a livello energetico di cassonetti preesistenti, senza richiedere opere murarie, assicurando ottimi valori di coibentazione termica (1.0W/m2K) e isolamento acustico (fino a 45 dB).

Garantito il rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva Case Green, la proposta di legge del Parlamento europeo per l’efficientamento energetico degli edifici volta ad aumentare il tasso di ristrutturazioni e a ridurre il consumo energetico e le emissioni nel settore edilizio. Questa prevede che gli edifici residenziali debbano raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033.

I cassonetti Restructura di Roverplastik sono attualmente offerti in tre differenti versioni:

Restructura Legno – con effetto naturale decorabile con laccatura o pittura effetto muro;

Restructura Finitura – dall’eccellente impatto estetico, rivestito con pellicola in 3 varianti (Golden Oak, Bianco e Noce) per serramenti dal design più moderno;

Restructura Venatura – rivestito da un’elegante pellicola a rilievo finto legno, verniciabile in abbinamento al serramento.

I cassonetti Restructura soddisfano anche le esigenze degli installatori per lavori veloci e a regola d’arte. Utilizzando delle turboviti, infatti, è possibile fissare saldamente al muro il cassonetto in modo rapido e preciso, attraverso la cornice di supporto interna. Sono, infine, disponibili all’interno delle librerie BIM.

