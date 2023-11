Isolamento acustico di design: le migliori soluzioni per ogni ambiente

Nel mondo frenetico in cui viviamo, spesso diamo per scontato il comfort acustico. Tuttavia, il silenzio e il controllo del rumore svolgono un ruolo fondamentale nel nostro benessere e nella qualità della vita soprattutto quando ci troviamo all’interno delle nostre abitazioni o in qualunque spazio frequentato da tante persone, diverse ore al giorno.

Insonorizzare un ambiente significa impedire che i rumori esterni penetrino e disturbino la quiete, ma anche che quelli interni fuoriescano. Questa caratteristica è cruciale soprattutto se una casa si trova in una strada particolarmente trafficata. Allo stesso tempo, questo tipo di intervento diventa fondamentale per locali come ristoranti, pub e uffici. Per garantire il comfort acustico è necessario che il 60% della metratura sia correttamente isolata con specifici materiali.

Vediamo quali sono i materiali acustici, quando si utilizzano e le soluzioni più efficaci proposte da Isorama, azienda italiana leader nella fornitura e nell’installazione di sistemi di isolamento per ogni esigenza.

Quali sono gli isolanti acustici

Esistono diversi materiali che permettono di isolare acusticamente un ambiente: la scelta della giusta soluzione dipende dal tipo di rumore che si vuole isolare e dalla struttura su cui intervenire.

I prodotti si suddividono in due tipologie:

Isolanti acustici fonoassorbenti si dividono in materiali naturali (come la lana di roccia e di vetro) o sintetici (come il poliestere) che impediscono alle onde di propagarsi;

Spesso queste due tipologie di materiali sono abbinate tra loro per offrire un risultato ancora più efficace, soprattutto in fase di costruzione.

Come isolare un ambiente senza rinunciare al design

Isolare un ambiente dai rumori non significa rinunciare al design, anzi, esistono tante soluzioni pensate per creare il perfetto comfort acustico donando all’ambiente un tocco di stile e design. Ecco alcuni esempi:

Pannelli sospesi;

Intonaco acustico;

Pannelli classici;

Pannelli con bordi differenti.

I pannelli sospesi sono pensati per ridurre la diffusione di rumori e possono avere diverse forme, dimensioni e colori in modo da adattarsi perfettamente a un ambiente. Sono installati in sospensione, creando, così, bellissimi effetti artistici che si adattano a qualsiasi stanza, infatti sono molto usati all’interno di musei e sale artistiche. Ma si possono utilizzare anche in ambito residenziale, per esempio applicandoli sul soffitto o addossandoli alle pareti o, ancora, creando dei giochi di luce. Sono particolarmente belli in un open space dai muri alti.

L’intonaco acustico si presenta come controsoffitto acustico monolitico in gesso ultraliscio, e può essere inserito in qualsiasi superficie, dalle pareti rettilinee e curve, fino ad angoli ostici e cupole. È molto veloce da installare e facile da riparare e sostituire.

Ci sono poi i pannelli classici ed eleganti, che possono essere inseriti in qualsiasi ambiente. Anche in questo caso i colori e le forme possono adattarsi alla singola stanza e contengono ogni tipo di rumore grazie alla classe di assorbimento A. Sono molto diffusi nei locali aziendali ma anche nelle case.

Infine, i pannelli con bordi differenti (ribassato, per struttura nascosta, con fuga), sono ancora più versatili e offrono più possibilità di adattamento e opzioni di installazione. Sono caratterizzati da una classe di assorbimento A e sono realizzati in maggiore spessore che ne incrementa l’efficacia di isolamento.

Tutte queste soluzioni si possono inserire in una casa, ma anche in uffici e locali aziendali, negozi, centri commerciali, pub, ristoranti e altri punti ristoro.

Open Day Isorama

Per conoscere tutte le opportunità offerte dal brand e avere una consulenza personalizzata, Isorama apre le porte della sua sede romana per una dimostrazione dei prodotti Ecophon per l’isolamento acustico, dedicata ad addetti ai lavori e ad interessati del settore. Imperdibile dunque l’Open Day Isorama il 9 novembre 2023 dalle 9.30 alle 17.30 presso Via di Fioranello 104 a Roma.

Per ulteriori informazioni

isorama.it

