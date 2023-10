Restructura 2023: appuntamento dal 23 al 25 novembre al Lingotto Fiere di Torino

L’evento annuale organizzato da GL events Italia sarà il palcoscenico in cui professionisti e aziende leader nel settore presenteranno le proprie visioni e soluzioni all’avanguardia, quelle che trasformeranno il modo in cui concepiamo gli spazi abitativi e commerciali, coniugando efficienza, praticità e bellezza.

In questa direzione Restructura per la prima volta lancerà una sfida: inviterà i professionisti italiani a raccontare il proprio caso di successo nella ristrutturazione innovativa di un edificio. Le tecniche giudicate più brillanti saranno illustrate nel convengo di apertura del Salone.

Alla 35esima edizione l’evento si posiziona sempre più come punto di riferimento per i professionisti del settore. Al centro: un modello di edilizia, restauro e ristrutturazione focalizzato sulla corretta progettazione nel rispetto dei più contemporanei criteri di sostenibilità ambientale e sociale, con crescente attenzione alla salubrità dell’abitare.

Oltre 150 le aziende espositrici e 10 mila i professionisti attesi a Restructura, dove l’ingresso è gratuito, previo accredito.

Restructura: cosa prevede il programma

Il percorso espositivo, nel Padiglione 3, racconterà il variegato mondo dell’edilizia attraverso: materiali naturali innovativi, con un focus sul legno, mezzi e sicurezza in cantiere, software, bim e digitalizzazione. Ci saranno, inoltre: una collettiva di aziende edili del territorio associate ad API e un’area dedicata alle eccellenze artigiane della Regione Piemonte.

A conferma del ruolo centrale che Restructura riveste anche in termini di formazione e aggiornamento professionale, l’edizione 2023 proporrà un palinsesto di circa 100 eventi, molti dei quali con riconoscimenti dei crediti formativi per geometri, architetti, ingegneri, geologi, periti industriali, forestali. Tra i temi che verranno approfonditi: la gestione delle risorse idriche, le comunità energetiche, la filiera del legno. L’approccio sarà teorico, ma anche concreto, grazie a 4 aree per dimostrazioni pratiche che si aggiungono alle 10 sale che ospiteranno gli appuntamenti.

Dopo il successo dello scorso anno, torna inoltre l’Alveare del professionista, format composto da celle esagonali, abitate dalle principali associazioni di categoria e ordini professionali del territorio: un luogo di rappresentanza e networking per le associazioni.

Nasce con l’edizione 2023 la CALL4IDEAS delle costruzioni

Forte del successo della 60ª edizione di Expocasa in chiusura domenica, GL events Italia prosegue il suo impegno per rilanciare la proposta di eventi da abbinare alla proposta espositiva della fiera dedicata alla filiera dell’edilizia e dell’abitare con una nuova sfida: invita i professionisti italiani a raccontare un’esperienza innovativa e già completata nella ristrutturazione di un fabbricato. I protagonisti delle 4 proposte giudicate più significative saranno invitati a raccontarle nel convegno di apertura del salone.

Reduci da una stagione di euforia del comparto delle costruzioni, legata alla disponibilità di incentivi oltre ogni precedente, l’edilizia si trova oggi a dover riflettere sulla qualità di ciò che è stato realizzato. Qualità che va valutata sotto l’aspetto progettuale ed esecutivo dei lavori, ma anche della capacità di sfruttare l’occasione del sostegno economico in modo completo e con il reale obiettivo di rispondere alla richiesta di incrementare la sostenibilità degli immobili. La call è rivolta alla ricerca di casi virtuosi dove sia stato sviluppato un intervento capace di superare le richieste normative minime, rendendo possibili soluzioni che ottimizzano il raggiungimento di più risultati (oltre alla sola riqualificazione energetica del bene) e che anticipano le richieste contenute nella nuova Direttiva europea EPDB (Energy Performance of Buildings Directive).

Saranno, in particolare, premiate le proposte che dimostrano di aver introdotto elementi di innovazione di progetto, di processo, di visione e completezza dell’intervento, di uso di materiali naturali, di rigenerazione urbana o di valore sociale. Guardando al futuro, infatti, è sempre più evidente la necessità di un approccio intra-disciplinare al tema della sostenibilità dell’ambiente antropizzato, attraverso strategie che, mentre ottimizzano l’efficientamento energetico, valorizzino gli aspetti architettonici, interpretando e rispettando il ruolo dei centri e degli edifici esistenti, alla ricerca di una diffusa sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Tecnici e progettisti possono candidare opere di riqualificazione di edilizia pubblica o privata, realizzate su tutto il territorio italiano. Le candidature saranno valutate da una commissione, in via di costituzione, in cui saranno coinvolti delegati degli Ordini e Collegi professionali di Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali e Geologi oltre a rappresentanti dei costruttori (ANCE, Confartigianato, CNA) e a stakeholder di settore selezionati da GL events Italia. Le candidature sono aperte fino al 3 novembre: per proporsi è necessario compilare, sul sito di Restructura, il form di proposizione.

Ediltecnico è media partner dell’evento.

Scopri di più

restructura.it

