Bonus Barriere Architettoniche 75%: la detrazione non utilizzata è trasferibile?

Come ormai sappiamo bene, il Bonus Barriere Architettoniche è un’agevolazione del 75% valida fino al 31 dicembre 2025 (per ora), a cui possono accedere tutti i contribuenti che eseguono interventi di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche con determinate caratteristiche, senza la necessità che il committente presenti disabilità in prima persona (>> trovi qui tutti gli articoli dedicati al bonus).

L’agevolazione può essere utilizzata come detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi, in cinque quote annuali di pari importo, oppure mediante le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Ma in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione, le quote non utilizzate sono trasferibili? Ad esempio, in caso di decesso del contribuente che ha pagato le spese o di vendita dell’immobile su cui gli interventi sono stati eseguiti, cosa succede alle quote residue?

La risposta è semplice, e negativa: le quote non utilizzate NON sono trasferibili, né agli eredi del contribuente che ha sostenuto le spese, né agli eventuali nuovi acquirenti dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche.

Lo chiarisce senza mezzi termini l’Agenzia delle Entrate, tramite la risposta al quesito di un lettore della sua rivista online FiscoOggi. La domanda era la seguente: “In caso di decesso del contribuente che ha pagato le spese, la detrazione del 75% per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è trasferibile agli eredi?”

La risposta, a cura di Paolo Calderone, inizia richiamando l’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020, che prevede appunto che la detrazione per questo tipo di interventi in edifici già esistenti vada portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno di sostenimento delle spese e nei quattro anni successivi.

E continua specificando che “in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le spese, in assenza di specifiche disposizioni normative, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) non si trasferisce agli eredi. Il trasferimento della detrazione non è prevista neanche quando si cede l’immobile oggetto di intervento (in questo caso è il contribuente che ha sostenuto la spesa a continuare a beneficiare delle quote di detrazione non utilizzate)”.

Arriveranno “specifiche disposizioni normative” ad affermare il contrario? Pensiamo di no, ma restiamo in ascolto.

Immagine: iStock/sasirin pamai