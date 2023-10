Arredo bagno: frontali con gola o maniglia? Le infinite possibilità di Cerasa

Estetica e funzionalità giocano sempre un ruolo fondamentale nella scelta dell’arredo bagno. Ma si declinano diversamente in base a gusti e personalità, oltre che rispetto agli spazi. La scelta tra gola e maniglia per i frontali degli arredi è spesso un punto chiave nella selezione di un mobile: può definire uno stile minimalista e moderno rispetto invece al desiderio di una più alta personalizzazione dei frontali.

Cerasa, nell’identificare e comprendere l’equilibrio necessario ma personale tra stile e praticità, propone due collezioni, Segno e CartaBianca, che sanno interpretare proprio i gusti e gli spazi, in cui anche la tipologia di impugnatura diventa elemento distintivo delle linee di prodotto. Soluzioni flessibili che garantiscono ampio contenimento ed eccezionale qualità.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Il Segno dell’eleganza senza tempo

La collezione Segno si caratterizza proprio per l’assenza di maniglia nelle sue composizioni, sostituita dalla gola che funge da sistema di apertura e rende l’insieme moderno e contemporaneo, con linee pulite. Segno incarna eleganza in ogni sua componente. Gli arredi si inseriscono trasversalmente in svariati contesti di ambiente bagno, assecondando con cura la funzionalità e l’organizzazione.

La gola è laccata in tinta o a contrasto col frontale. Inoltre, è disponibile per applicazione su ogni frontale o come unica gola centrale con un frontale dritto e uno con gola. In sostanza è una maniglia che c’è ma non si vede e che nasconde tecnologie e scelte stilistiche, produce giochi cromatici, composizioni di pieni e vuoti, rigore formale e bellezza.

Le superfici, prive di maniglia, permettono di valorizzare al massimo le finiture e i colori, diventando così il punto focale del bagno. Infatti, la modularità e l’infinita componibilità di Segno interpretano armoniosamente le diverse esigenze. Inoltre, i mobili sono personalizzabili in numerosissime finiture, dai nobilitati colorati oppure materici o anche essenze, fino ai laccati lucidi o opachi, selezionabili anche su colore a campione, così come i materici laccati a effetto tridimensionale o goffrato. Un’estetica pura ed essenziale arricchita nei dettagli di mobili, accessori e complementi.

CartaBianca al design in sala da bagno

Uno stile contemporaneo definisce l’arredo bagno CartaBianca, che si caratterizza per la possibilità di personalizzare i frontali grazie ad un’ampia scelta di maniglie. Cerasa ne propone ben 12, tutte dai caratteri molto distintivi: passando dalle forme morbide e tondeggianti a quelle squadrate, maniglie discrete, laccabili tono su tono o a contrasto rispetto al frontale, o ancora di grande personalità in originali forme verticali che riprendono finiture e dettagli di accessori o rubinetteria. Ma non solo: per chi preferisce un design più pulito può optare anche per il meccanismo push-pull.

La componibilità praticamente infinita di CartaBianca si completa con l’ampia scelta di materiali e finiture disponibili per gli arredi e per i piani lavabo. Anche in questo caso la collezione può essere progettata con flessibilità, come fosse cucita sartorialmente intorno alle abitudini di chi vive la sala da bagno.

Combinazioni creative e inediti abbinamenti

Tutte le nuove proposte di moduli e finiture di Cerasa permettono di creare affascinanti combinazioni per le collezioni CartaBianca e Segno, attraverso suggestioni materiche e cromatiche che valorizzano la versatilità dei mobili in tutte le misure. Sono disponibili moduli a giorno e moduli chiusi di diverse profondità, tutti personalizzabili per soddisfare le esigenze funzionali e di spazio. Tutti gli elementi nascono per essere combinati in modo creativo, offrendo soluzioni innovative e anche salvaspazio, grazie all’esperienza nel settore e allo studio che Cerasa ha svolto con decisa maestria realizzando un progetto davvero completo.

Le collezioni propongono, oltre ai moduli più classici, anche barre multifunzione personalizzabili e accessoriabili e mensole che conferiscono un tocco di design unico.

Per quanto riguarda le finiture, la personalizzazione si spinge su una vasta gamma di rivestimenti in fibra di vetro, utilizzabili per personalizzare frontali, termoarredo, lavabi freestanding e addirittura le pareti della nuova collezione docce Cerasa. La fibra di vetro è impermeabile e resistente, il che la rende ideale anche per quelle superfici a contatto diretto con l’acqua e persino per i pavimenti, essendo resistente anche al calpestio prolungato. Questi rivestimenti, disponibili anche come carta da parati e tessuti, sono disponibili in nuove 20 fantasie diverse, tra motivi naturali, floreali e geometrici di grande effetto.

La personalizzazione è altissima anche per quanto riguarda i lavabi e le vasche, molti dei quali possono essere laccati esternamente o rivestiti con la fibra di vetro nelle sue numerose declinazioni, come nel caso delle versioni freestanding degli iconici modelli lavabo Colonna e Totem, rispettivamente a base rotonda e quadrata.

La fibra di vetro può anche essere applicata alle ante a battente o a libro: una proposta realizzata da Cerasa che, grazie alla sua ampia varietà di dimensioni, si adatta perfettamente a chiudere con originalità nicchie e spazi particolari. Cerasa non ha pensato solo agli arredi, ma offre la possibilità di personalizzare tutti gli accessori, anche con colori a richiesta, garantendo una perfetta coerenza tra finiture e stili.

Per ulteriori informazioni

cerasa.it

Consigliamo