Legge di Bilancio 2024 approvata in CdM: novità sul Superbonus e per i professionisti

Oggi, 16 ottobre 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo della Legge di Bilancio 2024 (>> qui la bozza datata 15 ottobre 2023). Si tratta di una manovra da circa 24 miliardi di euro, “frutto di 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese”, dichiara la premier Meloni nella conferenza stampa che ha seguito l’approvazione in CdM (>> video completo a fondo articolo).

E continua: “È una manovra che considero molto seria, molto realistica, che non disperde risorse ma le concentra su grandi priorità continuando a seguire la visione che il governo ha messo dall’inizio del suo mandato, nonostante il quadro complesso“.

E qui arriva il primo riferimento al Superbonus: “Il quadro è chiaramente abbastanza complesso: noi nel 2024 avremo circa 13 miliardi euro di maggiori interessi sul debito, da pagare in forza delle decisioni assunte dalla Bce, e circa 20 di Superbonus. L’aumento dei tassi e il Superbonus fanno complessivamente più della manovra di bilancio“, ha sottolineato.

Legge Bilancio 2024, novità sul Superbonus

In attesa di maggiori dettagli, finora l’unica cosa certa sul Superbonus è che, a partire da gennaio, ci sarà lo stop totale a cessione del credito e sconto in fattura, per tornare al meccanismo della detrazione fiscale.

Il Sole24ore parla già infatti di “normalizzazione” del Superbonus e anticipa che ci sarà la possibilità di utilizzare le detrazioni in 10 anni, per permetterne l’utilizzo anche a chi non avrebbe capienza fiscale per assorbire lo sconto in soli 4 anni.

Il ministro Giorgetti in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul futuro del Superbonus e in particolare sull’abolizione da gennaio di cessione del credito e sconto in fattura ha detto: “Lo sconto in fattura lo abbiamo già abolito da febbraio, ciò nonostante la dinamica del Superbonus continua imperterrita al ritmo di 3 miliardi di maggiore spesa all’anno. Quindi noi non abbiamo fatto nessun intervento in Legge di Bilancio su questo, i lavori dovevano essere evidentemente completati entro la fine dell’anno se si vuole beneficiare dello sconto in fattura, sennò parte un meccanismo che è quello delle detrazioni, senza la possibilità dello sconto in fattura o della cessione, fatto salvo ovviamente quello maturato in precedenza“.

Legge Bilancio 2024, misure per professionisti autonomi

Per quanto riguarda la tutela del lavoro autonomo, che in conferenza stampa la premier Meloni ha definito un priorità di questa Manovra, sono state inserite le seguenti misure:

la cosiddetta Flat Tax al 15% è stata confermata;

è stata confermata; prorogata per altri 3 anni l’ indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (che è di fatto una sorta di cassa integrazione anche per i lavoratori autonomi) e ampliato il reddito previsto per poter usufruire di questo ammortizzatore sociale;

(che è di fatto una sorta di cassa integrazione anche per i lavoratori autonomi) e ampliato il reddito previsto per poter usufruire di questo ammortizzatore sociale; Possibilità di rateizzare l’anticipo IRPEF in 5 rate, da gennaio a giugno.

Legge Bilancio 2024, altre misure di interesse

Ponte sullo stretto

In conferenza stampa si è parlato anche del Ponte sullo stretto di Messina, perché la Manovra dovrebbe assicurare le risorse necessarie per la costruzione, oltre a diversi investimenti a vantaggio di Regioni, enti territoriali e amministrazioni centrali.

Edilizia universitaria

Nella prima bozza della Legge di Bilancio per il 2024 è anche affrontato il tema dell’edilizia universitaria, con l’obiettivo di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede.

Legge di Bilancio 2024: conferenza stampa CdM n. 54 del 16 ottobre 2023

In attesa del testo della bozza della Legge di Bilancio 2024 e quindi di altri dettagli sui Bonus Edilizi per l’anno prossimo, è possibile rivedere la conferenza stampa sul CdM del 16 ottobre 2023 (n. 54) qui:

