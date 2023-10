88 posti per Ingegneri e Architetti nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: il concorso del Ministero dell’Interno

Il Manuale è un ottimo strumento di preparazione e aggiornamento sul Codice dei Contratti pubblici alla luce delle novità normativa introdotte dal D.lgs. 36/2023.



I Contratti pubblici sono da sempre uno degli argomenti più ri- chiesti durante le prove dei concorsi pubblici e le novità introdotte dal D.lgs. 36/2023, in vigore dall’1 luglio 2023, sono e saranno oggetto delle prove concorsuali.



Questo volume si presenta come lo strumento di studio e aggiornamento ideale per i candidati:

- illustra in maniera chiara e completa i principi, le regole e le disposizioni fondamentali introdotte dal nuovo Codice dei contratti;

- sintetizza i concetti fondamentali grazie alle utilissime mappe concettuali collegate a 15 videolezioni di spiegazione e commento a cura dell’autore;

- presenta una tavola di corrispondenza tra gli articoli del vecchio e quelli del nuovo Codice;

- permette di ripassare gli argomenti principali grazie ad un questionario con risposta commentata.



Disponibile nella sezione online collegata al libro, oltre alle 15 videolezioni, un’Appendice normativa.



Luigi Tramontano

Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

