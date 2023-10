Le Nature-based Solutions per l’architettura e la città, una conferenza IUAV (con CFP)

Venerdì 13 ottobre 2023, presso l’Università IUAV di Venezia (Palazzo Badoer, Aula Tafuri, ore 9:30) si terrà la conferenza Le NbS Nature-based Solutions per l’architettura e la città. L’approccio prestazionale alle tecnologie vegetate, a cura di Elena Giacomello, Leonardo Filesi, Massimiliano Scarpa e Giovanni Perrucci.

L’evento è dedicato alle cosiddette Nature-based Solutions, ovvero soluzioni che “portano natura, caratteristiche e processi naturali sempre più diversificati nelle città, attraverso interventi adattati localmente, efficienti sotto il profilo delle risorse e dei sistemi” (Cardinali et al., 2021).

Essendo stati dimostrati gli innumerevoli vantaggi ambientali derivanti dal loro utilizzo, fra cui il contributo all’adattamento ai cambiamenti climatici, da anni la Commissione europea investe risorse economiche crescenti nella ricerca e nelle politiche per le NbS. La stessa CE rileva però un importante ostacolo alla loro diffusione: “Le NbS hanno il potenziale per stimolare le economie locali e creare opportunità di business. Tuttavia, molte autorità pubbliche segnalano una gamma di difficoltà nell’utilizzo degli appalti pubblici per attuare progetti NbS. Sono necessarie maggiore coerenza politica e trasversalità nella definizione delle priorità a livello dell’Unione europea, così come una maggiore progettualità” (Castellari et al., 2021).

Il focus della conferenza riguarda gli aspetti funzionali e prestazionali della vegetazione e dei sistemi tecnologici vegetati, con prevalente riferimento alle coperture a verde e alle facciate vegetate, nonché ai sistemi vegetati e drenanti impiegabili al suolo.

Gli aspetti funzionali e prestazionali comprendono un’ampia gamma di effetti, tra cui il fattore d’ombreggiamento, l’attenuazione dell’effetto “isola di calore”, la prestazione termica, il controllo dei deflussi idrici, il miglioramento della qualità dell’aria, l’incremento della biodiversità, ma anche molte funzioni, benefici e servizi resi dalle specie vegetali impiegate (che non stimolino allergie, resistano a stress termici e idrici, necessitino di poca manutenzione, non siano alloctone invasive, ecc.).

Gli obiettivi dell’evento sono diffondere gli studi che contribuiscono ad accrescere la conoscenza e la cultura tecnica delle NbS, e riunire in dibattito le competenze interdisciplinari che si interfacciano nelle attività di ricerca sulle NbS >> Scarica qui il programma dell’evento

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi, a questo link. La conferenza accreditata dall’Ordine degli Architetti e PPC (6 CFP), dall’Ordine dottori agronomi e dei dottori forestali (0,125 CFP/ora), e dal Collegio Geometri e Geometri Laureati (2 CFP)

